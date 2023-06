Las series destacadas que llegan en junio a las plataformas

Junio es un mes cargado de novedades en el universo series, donde además de varios títulos internacionales se destacan varias argentinas: el thriller político “Diciembre 2001”, el drama “Barrabrava” y la segunda temporada de la comedia de Adrián Suar “Los Protectores”.

El siguiente es un listado de lo más importante:

4 de junio – The Idol (Estreno) – HBO Max

Recién presentada en el Festival Internacional de Cine de Cannes, la nueva propuesta del creador Sam Levinson -reconocido por la exitosa “Euphoria”- tiene a la joven Lily-Rose Depp y al cantante Abel “The Weeknd” Tesfaye en los papeles protagónicos de un drama de alto voltaje sobre el mundo de la fama.

En la serie, Depp es Jocelyn, quien luego de atravesar una crisis nerviosa que descarriló su última gira, decide reclamar su estatus como la estrella pop más exitosa de Estados Unidos, esta vez con la ayuda de Tedros (Tesfaye), un turbio empresario de clubes nocturnos. Troye Sivan, Dan Levy, Eli Roth y Hank Azaria, entre más, completan el elenco de la tira.

7 de junio – Diciembre 2001 (Estreno) – Star+

La crisis política, económica y social de 2001, con masivas manifestaciones, muertos por la represión policial y la caída prematura del gobierno de la Alianza es el objeto de “Diciembre 2001”, miniserie de seis episodios basada en el libro “El palacio y la calle” de Miguel Bonasso, adaptada por Mario Segade y dirigida por Benjamín Ávila, que recorre desde la ficción los hechos de ese momento trascendental para la historia argentina.

Jean Pierre Noher como Fernando de la Rúa, Luis Machín como Domingo Cavallo y César Troncoso como Eduardo Duhalde encabezan el thriller político que completa un elenco repleto de figuras que incluye también a Diego Cremonesi, Nicolás Furtado, Luis Luque, Fernán Mirás, Cecilia Rossetto y Alejandra Flechner, entre más.

9 de junio – The Crowded Room (Estreno) – Apple TV+

Tom Holland salta de su megapopular rol como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel al terreno del drama y el thriller en formato chico con esta propuesta de Akiva Goldsman -ganador del Oscar por el guion de la memorable “Una mente brillante”-, inspirada en el caso real de la primera persona estadounidense absuelta de un crimen tras alegar padecer de un trastorno de identidad disociativo.

En la ficción de diez episodios, Holland es Danny Sullivan, un hombre arrestado tras participar en un tiroteo en Nueva York en 1979, cuya historia de vida y los reveladores secretos que lo llevaron a esa situación son descubiertos a través de una serie de entrevistas a cargo de la interrogadora Rya Goodwin, interpretada por Amanda Seyfried.

14 de junio – Todo o nada: La serie (Estreno) – Star+

Se trata de una miniserie compuesta por ocho episodios que retoma 25 años después a los amigos de la premiada película “Todo o nada”. La comedia seguía a un grupo de amigos de la ciudad posindustrial de Sheffield, en Inglaterra, que producto de las transformaciones sufridas por el país en la década anterior habían quedado desempleados. Como solución desesperada, decidían montar un espectáculo de estriptís para ganar dinero.

La serie revela qué le sucedió al grupo de clase trabajadora y cómo cambió su mundo desde entonces. Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson y el resto del elenco principal del filme retoman sus papeles, en tanto que también regresan responsables detrás de cámara como el guionista Simon Beaufoy y el productor Uberto Pasolini.

15 de junio – Black Mirror (Temporada 6) – Netflix

La popular y multipremiada serie de antología que a partir del tema de la tecnología y sus usos propone una mirada oscura y satírica sobre diversas problemáticas de la sociedad contemporánea regresa tras cuatro años de pausa con cinco nuevos episodios.

Creada por Charlie Brooker, la nueva tanda de capítulos autoconclusivos de “Black Mirror” promete sostener el pulso desasosegante que la caracteriza pero con varios trucos nuevos. Trae estrellas protagónicas de la talla de Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Kate Mara, Ben Barnes, Himesh Patel, Josh Hartnett o Zazie Beetz, entre más.

21 de junio – Invasión Secreta (Estreno) – Disney+

La ambiciosa franquicia de Marvel sigue expandiéndose con este thriller de espionaje protagonizado por Samuel L. Jackson en su ya conocido papel como el agente Nick Fury, quien descubre una invasión clandestina que la raza de extraterrestres Skrull, con su capacidad de cambiar de forma, está llevando a cabo en la Tierra. Ahora, quien fue alguna vez el armador de Los Vengadores emprenderá junto a sus aliados una carrera para frustrar la amenaza y salvar a la humanidad.

Dirigida por Ail Selim, la serie cuenta entre sus intérpretes con algunas caras conocidas de la saga, como Cobie Smulders, Martin Freeman y Ben Mendelsohn, junto a otras figuras recién llegadas como Olivia Colman, Emilia Clarke, Dermot Mulroney y Kingsley Ben-Adir.

22 de junio – And Just Like That… (Temporada 2) – HBO Max

Las y los fans de la icónica “Sex and the City” tendrán más para disfrutar del grupo de amigas neoyorquinas en esta segunda entrega del revival estrenado en 2021 de la mano del director y guionista Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York; esta vez con la inesperada aparición especial de Kim Cattrall como la memorable Samantha Jones.

Sus nuevos once episodios seguirán explorando la vida actual del trío, mientras atraviesa distintas experiencias personales, profesionales y amorosas como mujeres de cincuenta y tantos, con un elenco en el que también participan Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler y Christopher Jackson, entre más.

23 de junio – Barrabrava (Estreno) – Amazon Prime Video

De la mano del realizador Jesús Braceras, reconocido por dirigir la exitosa «Monzón», llega una nueva producción argentina enmarcada en el universo barra (“Puerta 7” y “El hincha”, son otras dos de las recientes que también eligieron ese ambiente). “Barrabrava” sigue a César (Gastón Pauls) y Polaco (Matías Mayer), dos hermanos que tras ser piezas clave en la operación de “El Tío” (Gustavo Garzón), son expulsados en medio de una feroz interna.

La trama los encuentra solos, sin dinero ni poder político o protección, y al borde de comenzar una guerra que pondrá a prueba su hermandad. El elenco incluye a figuras como Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga, Cande Molfese, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay, el rapero Neo Pistea y, en una aparición especial, Eva De Dominici.

25 de junio – Los Protectores (Temporada 2) – Star+

Llega la segunda entrega de la comedia escrita por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar junto a Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra como un disfuncional equipo de representantes de futbolistas, que viene tentando al público con la aparición especial del astro y campeón del mundo Lionel Messi en el primero de sus siete episodios.

En esta ocasión, la sociedad del título -encargada de los negocios de sus clientes y también de su contención emocional y eventuales problemas personales- estará en plena crisis cuando reciba un golpe en su cartera de jugadores por parte de un poderoso empresario siderúrgico encarnado por Martín Seefeld. Jorgelina Aruzzi volverá tras su participación en la primera temporada, junto a nuevos intérpretes como Gastón Soffritti y Karina Mazzocco.

28 de junio – Grandes esperanzas (Estreno) – Star+

Bajo la mirada creativa del guionista británico Steven Knight (“Peaky Blinders”, “Taboo”, “See” y muchas otras), “Grandes esperanzas” reimagina la clásica novela homónima de Charles Dickens que sigue la historia de Pip, un joven huérfano que anhela una vida mejor hasta que un giro del destino y las malvadas maquinaciones de la misteriosa y excéntrica señorita Havisham le muestran un oscuro mundo de posibilidades.

Ante las grandes expectativas depositadas en él, el protagonista tendrá que averiguar el verdadero precio del nuevo mundo que se le abre. Compuesta por seis episodios, tiene el protagónico de Fionn Whitehead (“Dunkerque” y “Black Mirror: Bandersnatch”) como Pip y nada menos que la ganadora del Oscar Olivia Colman como Havisham.

29 de junio – The Witcher (Temporada 3 – Vol. 1) – Netflix

La serie de fantasía épica basada en la supervendedora saga literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowski sobre un brujo caza monstruos, regresa con una tercera temporada que marcará la despedida del actor Henry Cavill del rol principal de Geralt de Rivia (lo cierto es que, polémicas con los fans aparte, la saga tendrá continuidad más adelante con Liam Hemsworth en su lugar).

Dividida en dos volúmenes, el primero el 29 de junio y el segundo el 27 de julio, la trama retoma a Geralt ayudando a Ciri (Freya Allan) a ocultarse de monarcas, magos y bestias que quieren capturarla. Por fin reunidos con Yennefer (Anya Chalotra), el brujo defenderá a toda costa a su recientemente formada -y disfuncional- familia.

30 de junio – Jack Ryan (Temporada 4 – Final) – Amazon Prime Video

Se acerca el final de esta tira de acción y suspenso político con el reconocido John Krasinski como el analista de la CIA del título que adapta la exitosísima saga literaria de Tom Clancy, quien deberá tomar una última misión: enfrentar a un enemigo tanto interno como externo tras descubrir un entramado de corrupción local que devela una serie de operaciones secretas que podrían exponer a Estados Unidos frente al resto del mundo.

Narcotráfico, terrorismo y espionaje se unen en esta entrega de la producción creada por Carlton Cuse y Graham Roland, que tiene a Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel y Abbie Cornish en un elenco que para esta despedida recibe también a los actores Michael Peña y Louis Ozawa.

Comentarios

Comentarios