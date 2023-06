Ángel Di María abandona la Juventus y queda como agente libre

El argentino Ángel Di María se despidió hoy de la Juventus de Italia y calificó su etapa en el club como «difícil y complicada». “Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, escribió Di María en su cuenta de la red social Instagram.

En esa línea, añadió: “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”.

“Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, cerró «Fideo».

Fideo jugó en total 40 partidos entre Serie A, Champions League, Europa League y Coppa Italia. Anotó ocho goles, cuatro de ellos por la liga italiana y otros cuatro en Europa League, donde fueron eliminados en semifinales.

Siete asistencias y una expulsión completan la estadísticas del argentino en esta temporada en la Juventus, de la cual se fue sin títulos.

El futuro del campeón del mundo con la Selección argentina es una incógnita, dado que tiene el pase en su poder y su deseo es continuar en el fútbol europeo. Si bien en algún momento se habló de la posibilidad de su regreso a Rosario Central, por ahora es sólo un sueño de los hinchas canallas y la prioridad del centrocampista de la selección es continuar en Europa para mantener su alto nivel. Con la intención de llegar el año próximo a la Copa América con la excelencia deportiva que lo caracteriza, Angelito se propuso mantenerse en plena competencia a nivel de clubes, y por eso planea seguir en el viejo continente. Entre los equipos que baraja se encuentra el Benfica, el equipo portugués fue el primero que le dio la oportunidad a Di María de lucirse en Europa lo que le permitió dar el salto al Real Madrid. Otro equipo que se mantiene atento es Atlético Madrid, y hay chances de que el argentino se sume a las arcas del equipo que lidera Diego Simeone.

Comentarios

Comentarios