Detuvieron a L-Gante por privación ilegitima de la libertad y amenazas

El músico L-Gante (cuyo nombre real es Elián Angel Valenzuela) fue detenido hoy en un country de Moreno por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego, en el marco de una serie de allanamientos en esa localidad bonaerense, General Rodríguez y Luján.

L-Gante fue allanado y demorado acusado de los delitos de «amenazas, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad, en los que fueron víctimas G.T. y R.C.P».

El abogado del cantante, Alejandro Cipolla, dijo al programa Cortá por Lozano que el procedimiento «fue motivado por razones políticas», aunque reconoció que el 23 de mayo hubo un conflicto a la salida de un boliche».

No es la primera vez que L-Gante es denunciado por tenencia de armas de fuego.

El cantante también había sido denunciado ante la Justicia por sus vecinos, a principios de febrero de 2022, tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte.

Al declarar, en febrero de 2022, el cantante se quejó de la “payasada” de la causa. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera”, dijo.

Además cantó una líneas de un tema que estaba a punto de lanzar: “Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”.

