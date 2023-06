Renunció el director de Defensa Civil de La Pampa

El director de Defensa Civil del Gobierno de La Pampa, Luis Clara, presentó su renuncia -en estos días- ante las autoridades gubernamentales.

«Presenté mi renuncia por cuestiones personales, por alguna situación de salud, pero aún no me respondieron desde el Ministerio correspondiente si me la aceptan o no», indicó Clara en comunicación telefónica con La Arena.

El funcionario no hizo más declaraciones al respecto y dijo que su objetivo, por los problemas antes expuestos, radica en dejar sus funciones para abocarse sobre todo a sus cuestiones de salud.

Clara desde hace varios años que se desempeña como director de Defensa Civil: siempre caracterizado por estar presente en muchos de los incendios con ropa de trabajo y por responder ante todas las inquietudes.

El cargo de subdirector de Defensa Civil, en la actualidad, lo ocupa David García.

«En caso de renunciar no sabría confirmar si García sería mi reemplazante», completó Clara.

