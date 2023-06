Silvina Luna, internada: “Empecé el camino al trasplante”

Silvina Luna vive una situación desesperante como consecuencia de la cirugía estética a la que se sometió en el año 2011 cuando Aníbal Lotocki le habría colocado sustancias peligrosas en sus glúteos, que le provocaron una hipercalcemia y una insuficiencia renal.

Hace pocas semanas, la actriz sorprendió al publicar un video mientras se sometía a diálisis y luego explicó que para poder trasplantarse primero tenía que combatir una bacteria: “Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso… Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, detalló Luna.

Lo cierto es que si bien está internada desde el jueves pasado en el Hospital Italiano, ahora Silvina ve una luz de esperanza porque pudieron detectar cuál es la bacteria que la está afectando. “Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, finalizó la actriz.

