Liga Pampeana 2023: Estudiantil ganó y quedó escolta de Alvear FC

Estudiantil derrotó 1 a 0 a Racing Club en el estadio La Fortaleza Alba de Eduardo Castex, con un tanto de Lorenzo Astudillo a los 40 minutos del primer tiempo. El partido completó la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

En la continuación del partido que había comenzado el domingo, cuando se suspendió por la lesión que sufrió el defensor Facundo Montero tras un choque con el mediocampista Mauro Carrizo.

Los 82 minutos fueron demasiado cortados y con muy pocas situaciones en los arcos. Estudiantil tuvo una chance con un tiro libre de Caser, donde Astudillo aprovecho para conectar de cabeza en soledad, y establecer el 1 a 0.

En el complemento, la única jugada clara fue un cabezazo de Fredes que terminó en las manos de Yori.

POSICIONES

Alvear FC, 16; Estudiantil, 15; Sportivo Independiente, 12; All Boys de Trenel y Costa Brava, 11; Juventud Regional y Cultura Integral, 10; Jorge Newbery, Ferro de General Pico y Racing Club, 8; Ferro de Realicó, 5; Ferro de Intendente Alvear, 2.

PRÓXIMA FECHA

Jorge Newbery vs Alvear FC

Costa Brava vs Cultura Integral

All Boys de Trenel vs Racing Club

Estudiantil vs Ferro de General Pico

Ferro de Intendente Alvear vs Sportivo Independiente

Juventud Regional vs Ferro de Realicó

