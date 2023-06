Se conocieron las primeras imágenes de Leo Sbaraglia como Carlos Menem

Amazon Prime Video está preparando la serie basada en parte de la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem y las primeras imágenes del protagonista son sorprendentes. Leonardo Sbaraglia interpretará al ex mandatario y para ello se sometió a un arduo trabajo de maquillaje para lograr un parecido que dejó a más de uno con la boca abierta. La serie “Síganme” se presentará en el 2024, aún sin fecha confirmada.

Para quedar parecido a Menem, Sbaraglia se rapó la cabeza y comenzó a usar peluca para adoptar la imagen que el ex presidente tuvo en las décadas del ’80 y del ’90.

“Con carisma se nace, el poder se construye. La serie del hombre que marcó la Argentina de los 90, Menem, inició su rodaje”, fue lo que indicó la productora que se encarga de la grabación de los seis capítulos de la serie.

El proyecto cuenta con el aval de Zulemita Menem, pero no de otros familiares como Carlos Nair Junior (hijo del ex mandatario) y la hija de Carlitos Junior y nieta del ex presidente, Antonella Menem.

Para su rol, Sbaraglia se puso en contacto con Zulemita, con el fin de poder aportar más elementos a su personaje.

La serie contará los comienzos de Menem en la militancia y su función pública en La Rioja hasta su desempeño en la Casa Rosada.

«Síganme”, como se titulará la serie, que está siendo preparada por Amazon Prime Video para presentarse en algún momento del 2024.

