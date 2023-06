Tenis: En Santa Rosa se disputará un clasificatorio para el Torneo Nacional

La Federación Pampeana de Tenis (FPT), conjuntamente con la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, organizará –el fin de semana- una fecha del calendario de regionales de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La actividad se repartirá –durante el fin de semana- en las canchas de los clubes Lowo Che, Estudiantes y Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, y estará destinada a chicos y chicas de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en la modalidad individual.

De La Pampa ya confirmaron su participación jugadores de clubes de General Pico, Colonia Barón, Alta Italia, Victorica y Santa Rosa, y también habrá tenistas de la Federación Bahiense y la ATeCOBa (oeste de Buenos Aires), las otras integrantes de la Región 10 de la AAT.

Los ganadores de cada categoría clasificarán a la tercera fecha del Nacional con beca total, mientras que los finalistas pasarán a la llave previa al cuadro principal, explicó el presidente de la FPT, Bruno García; y además destacó la organización del certamen y la presencia de tenistas de distintas localidades como el resultado del programa de desarrollo de la entidad para los menores.

“ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN”

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, valoró que “nos es muy fácil trabajar con Federaciones y Asociaciones que resuelven espacios de participación” para sus deportistas y destacó que “más allá de la participación federativa, lo más importante es que los chicos y chicas abracen el deporte como estilo de vida”.

Tras remarcar que paralelamente a lo deportivo, estos eventos “mueven la economía local”, el funcionario recordó que la delegación pampeana obtuvo medallas de oro, plata y bronce en los Juegos de Integración Patagónica que se celebraron recientemente en Puerto Madryn, actuación que calificó como «una demostración del crecimiento que ha tenido el tenis en los últimos años” en La Pampa.

Comentarios

Comentarios