Condenaron a “La Tota” Santillán a 5 años y 6 meses por violencia de género

Daniel “La Tota” Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en la causa por violencia de género contra su expareja. El fiscal Oscar Ciruzzi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7, había pedido la pena de cuatro años y medio de prisión por haber ejercido violencia de género y amenazas a su ex mujer, a su ex suegro y su ex empleada doméstica. La defensa del conductor apeló la sentencia, pero si queda firme terminaría yendo a prisión.

Ricardo Daniel Carías, tal es su verdadero nombre, no irá a prisión hasta que la condena no quede firme.

Según se pudo saber, la defensa, liderada por el abogado Juan Pablo Merlo apeló la sentencia, por lo cual la Cámara de Apelaciones deberá ratificar el fallo para que vaya preso, ya que por tratarse de una pena superior a los tres años resulta de cumplimiento efectivo.

Tras conocerse el fallo, el conductor habló en Desayuno Americano y se armó un debate con el abogado que pidió que no le hagan reconocer que fue violento porque van a apelar el fallo y eso lo puede perjudicar.

Además, destacó que recién dentro de 20 días se escucharán los fundamentos que determinaron la sentencia.

“No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas. Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo», comenzó diciendo.

«Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie. No hubo violencia de género, nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Si yo me ponía violento era en una discusión, si le he gritado. Y muchas veces”, dijo Santillán.

Si el fallo se ratifica, el conductor quedaría preso por los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cónyuge y lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género.

