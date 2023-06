El video de despedida que el Brighton le dedicó a Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección argentina, iniciará una nueva etapa de su carrera tras firmar con el Liverpool de Inglaterra y lucirá la camiseta número 10, luego de hacer historia en su paso por el Brighton and Hove en la Premier League.

El Brighton le dedicó una emotiva despedida en las redes sociales con un video. «Todo lo mejor para el futuro», comentó para el exvolante de Argentinos Juniors.

