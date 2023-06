PASO 2023: las estrategias del peronismo pampeano (*)

Se empezaron a ver las cartas de los distintos sectores del peronismo pampeano ante la proximidad del cierre de listas para las próximas PASO. En la provincia solo están en juego dos cargos de diputados nacionales (uno por el oficialismo, el otro de la oposición), pero muchos observan esta elección como una oportunidad para posicionarse.

Por ahora, son tiempos de incertidumbres y pocas certezas, hay tiempo hasta el 24 de junio y faltan definiciones nacionales. De hecho, el escenario no puede estar más revuelto: en el Frente de Todos se discute si va un solo candidato a presidente o irán varios, con la pelea entre Cristina Fernández y Alberto Fernández de fondo; en Juntos por el Cambio la feroz interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hace tambalear todo.

Mientras tanto, en el peronismo pampeano todos los sectores fueron asumiendo una estrategia para hacerle frente a las próximas legislativas. Lo que no significa que después se vayan a cambiar de posturas cuando sea el momento de las definiciones. Además, la «libertad de acción» que se dio desde el gobierno provincial hace que se abran las oportunidades de muchos sectores que se quieren medir. ¿Cuáles son las estrategias que se han visto?

1 – A DESENSILLAR El ex gobernador Carlos Verna, conductor de la Plural, anunció que su línea no llevará precandidato en las próximas PASO. O por lo menos no apoyará oficialmente a ningún postulante. Esta postura, como decía Perón, es para «desensillar hasta que aclare».

En una elección difícil a nivel nacional con un país en crisis económica y donde el Frente de Todos parece que va a recibir un golpe electoral, no es momento para que el peronismo pampeano sufra de rebote por una situación generada a nivel nacional. En esto parece estar de acuerdo el gobernador Sergio Ziliotto. Un candidato del oficialismo que pierda sería un golpe político. No es que Verna le saque el cuerpo: primero está el peronismo pampeano, después el nacional. El vernismo siempre supo alambrar La Pampa.

2 – A LA ESPERA El marinismo tiene toda la intención de jugar, pero faltan las decisiones nacionales. Sus referentes se reunieron con los operadores de uno de los precandidatos a presidente, Daniel Scioli. Pero no hay nada definido. Aguardan que se despeje el panorama nacional.

No se sabe si habrá un solo postulante del peronismo o varios, si esos varios compartirán la boleta o cada uno tendrá un candidato propio en La Pampa. Todas variables que es necesario conocer antes de tomar una decisión. El lezcanismo también espera que se aclare el panorama. No presentarán candidato, pero deben determinar si apoyan a alguno de los que se presenten o no. Por ahora se reúnen para charlarlo.

3 – LOS OBLIGADOS La Cámpora ya definió presentar un precandidato y es el intendente de Telén, Saúl Echeveste. El kirchnerismo está obligado a jugar, porque Cristina Fernández parece que tendrá un precandidato con Wado de Pedro. Se intentó que la postulación de Echeveste no quedara encasillada por su referencia K sino que estuviera avalada por los intendentes. La idea era tener un candidato del consenso con una base más amplia. Pero falló. Igualmente hay un puñado de jefes comunales que lo respaldan. La estrategia camporista es buscar el apoyo del votante duro del kirchnerismo, pero no se sabe qué ocurrirá con el más identificado con el peronismo provincial.

4 -CARRIL NACIONAL El diputado provincial Roberto Robledo es otro que confirmó que será precandidato. En este caso, parece que irá con un carril nacional, apoyado en la precandidatura de Agustín Rossi, por ahora uno de los que adelantó que estará encabezando boleta. Habrá que ver qué se define a nivel nacional y si sigue en carrera.

5 – A MEDIRSE Están también quienes no responden a las líneas mayoritarias y que quieren medirse en estas legislativas porque ven una oportunidad para mostrarse. Sobre todo «las viudas» que quedaron del armado provincial. Uno es el sindicalista Rodrigo Genoni, que pretendía ser diputado provincial y no le hicieron lugar. Sin estructura propia buscará competir y espera que algún sector lo banque. Otros que parecen ir por este camino son los movimientos sociales.

(*) Por Norberto G. Asquini

