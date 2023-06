Sorpresa: El viceintendente de Castex apoyará la precandidatura de Bullrich

El viceintendente de Eduardo Castex, Juan Chiquilitto, reveló que apoyará y trabajará para la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich (PRO). El dirigente radical transmitió que “la idea es colaborar porque me gusta como candidata” y “creo que es la candidata justa para este momento del país”.

Chiquilitto en 2003 ya había pateado el tablero político local, cuando decidió apoyar la candidatura presidencial de Ricardo López Murphy por RECREAR, y después continuó dentro de la estructura de la UCR.

“Esta vez fue algo similar, fue muy espontaneo de mi parte y también de parte de un grupo de gente de Castex que le interesa trabajar por su candidatura”, confió anoche en el Concejo Deliberante local.

“Aún quienes dicen que están cansado de la política, deben hacer un esfuerzo y trabajar, porque la democracia amerita que cada uno ponga su granito de arena, y tratemos de elegir lo mejor posible y apuntalar a la persona que tiene que llevar los cambios adelante, porque nuestro país no se merece que estemos viviendo estos momentos”, transmitió.

-Chiquilitto, ¿no lo convencieron los candidatos presidenciales del radicalismo?

-De los posicionados con chances de éxito, Patricia (Bullrich) es la que más está dentro del espacio que estoy, porque no me estoy saliendo del esquema (partidario). Todos los candidatos me merecen el mayor de los respetos, pero Patricia además de ser competitiva tiene la templanza adecuada…hay candidatos justos para cada momento, y me parece que es la candidata que tiene las características necesarias para este momento del país.

-Representa el denominado ala dura del PRO…

-Si, pero hay una cosa que en algún momento tendremos que ver, porque la mayoría o el 80 o 90 por ciento de los candidatos son de Provincia de Buenos Aires o la CABA, y dentro de esa oferta creo que Patricia es la que mejor identificación tiene con los sectores del interior, aun siendo de Buenos Aires.

-¿O sea que no va a dejar la política?

(Risas)…por ahora no…al menos hasta octubre…esto es una decisión y un gusto personal de trabajar por una candidata que se merece que le demos una mano.

