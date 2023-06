El «Henneberg Gate» desató tensiones en la Liga Pampeana de Fútbol

El «Henneberg Gate» está desatando una tensa situación en el ámbito de la Liga Pampeana de Fútbol, con fallos del Tribunal de Disciplina que continúan respaldando la inclusión del delantero misionero en el plantel de Estudiantil de Eduardo Castex, al tiempo que Alvear FBC ya elevó la primera queja al Consejo Federal de Fútbol por el tema, y además provocó la renuncia del protesorero Marcelo Ferrero, de All Boys de Trenel.

Carlos Henneberg arrastraba una suspensión de ocho fechas de la Liga Puerto Rico de Misiones y llegó a La Pampa para jugar el Provincial con la camiseta de Racing Club. Jugó ese torneo sin inconvenientes porque se entendía que debía cumplir su suspensión en otro certamen de liga.

Pero luego del Provincial pasó a Estudiantil y empezó a jugar la Liga Pampeana sin cumplir las ocho fechas. Sus rivales protestaron los partidos, pero el Tribunal rechazó los reclamos (de Alvear FBC, Ferro de Alvear y All Boys de Trenel), argumentando que el futbolista «disputó durante el Provincial más de la cantidad de partidos que debía purgar» y que «se tiene por cumplida la pena por los partidos disputados en el certamen», atendiendo que es un torneo de mayor jerarquía de la Liga Pampeana. Según el Tribunal, Henneberg debería haber cumplido la suspensión en el Provincial, pero como nadie reclamó, ahora ya la purgó porque jugó más de ocho partidos.

En ese contexto, el dirigente trenelense Marcelo Ferrero renunció a la mesa directiva de la Liga. Ferrero admitió que el funcionamiento liguero «se distorsionó mucho» porque «se manejo muy mal» la inclusión del delantero de Estudiantil. «Los clubes hacen un gran esfuerzo para participar y mejoras sus instalaciones, y tienen que gastar (dinero) para hacer protestas, y esto pasó a ser una timba deportiva», criticó el trenelense.

«No cumplió».

Mientras tanto, el presidente de la Liga Puerto Rico (Misiones), Claudio Anchau, indicó que Henneberg fue expulsado en la penúltima fecha de ese campeonato, y recibió una sanción de diez fechas, de las cuales tenía pendientes ocho.

«Hablé con el representante del jugador y me dijeron que jugaría el Torneo Provincial (en La Pampa) y por eso hicimos la nota, porque no podría jugar en la Liga que está jugando. Y si no cumple allá, si vuelve a Misiones tendrá que cumplir en la Liga de Puerto Rico», dijo el dirigente misionero.

«La liga cargó la información en el Comet. En Misiones se utiliza que el jugador suspendido en la Liga, está habilitado para el Torneo Provincial y eso informamos en una nota. No sé en La Pampa cómo será el sistema, porque todos nos regimos por el Consejo Federal, pero cada liga tiene sus pequeños detalles», expreso en declaraciones al programa La Mañana Deportiva de General Pico.

El entrevistado se manifestó sorprendido porque más allá de los artilugios legales, Henneberg no cumplió la sanción en ninguna competencia futbolística. Tras la expulsión en Misiones, jugó el Torneo Provincial y después continuó compitiendo en la Liga Pampeana.

«Todos los martes tenemos reunión y hasta el martes no llegó ningún pedido de información de la Liga Pampeana ni del Consejo Federal. Nosotros contestamos en base a las reglas de nuestra liga. Por eso especificamos que estaba suspendido para la Liga Puerto Rico, pero no para el Torneo Provincial (de La Pampa)», dijo Anchau.

«Me sorprende que haya cinco protestas y no vino ninguna nota pidiendo información. Me sorprende que el Tribunal de Disciplina dijo que estaba bien habilitado, porque el reglamento de nuestra Liga tiene un apartado donde detalla que el jugador suspendido en liga puede jugar el Torneo Provincial, pero si es suspendido en el Torneo Provincial sí tiene que cumplir en su Liga. Jugador suspendido en Liga tiene que cumplir la sanción en otra Liga», aclaró.

