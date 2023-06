Sergio Pregno: “La dirigencia nacional de JxC pelea por candidaturas y no conocemos las propuestas»

El diputado electo de Juntos por el Cambio (JxC), Sergio Heber Pregno, se lamentó porque dirigencia nacional «a esta altura debería estar pensando cómo se llevaría adelante la gestión y como resolverían los problemas de la gente si acceden al gobierno nacional, y están perdiendo el tiempo en las candidaturas y peleas que no tienen sentido».

«Sinceramente, hasta hoy no conocemos ninguna propuesta de gobierno (de JxC) porque hasta ahora acá lo único que nos llegan son las peleas», reconoció el dos veces legislador pampeano. El dirigente castense es un «histórico» de la Línea Celeste de la UCR pampeana, desde las épocas de «Pacheco» Berhongaray, y actualmente integra el grupo más cercano al diputado nacional Martín Berhongaray.

Pregno transmitió que en este contexto socioeconómico «la realidad pasa por resolver los problemas de la gente si accedemos al gobierno y hace muy mal esta pelea de candidaturas, porque esto cae muy mal en la gente y el ciudadano no visualiza las propuestas de Juntos por el Cambio».

«Hay que cambiar muchas cosas en muchos aspectos para ver como llegamos a la sociedad», agregó.

-Pregno, y dentro del radicalismo, ¿cómo analizan la incorporación de José Luis Espert o la todavía en debate incorporación de Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio?.

-Sinceramente estos son acuerdos políticos, pero a mí me gustaría conocer los detalles programáticos de todo esto, porque hasta ahora no los conozco. Acá el gran objetivo es resolverle el problema a la gente, porque acá parece que la gente está en segundo lugar. Esto no es lo que se espera de una dirigencia nacional.

-Es todo muy debatido, incluso en algún momento se mencionó a Martín Berhongaray como posible precandidato a vicepresidente…

-Sí, la verdad que lo hablé con Martín y me dijo que no había tenido contactos u ofrecimientos. Y tomó la decisión de ser candidato a diputado nacional, así que está demostrado que ese cargo, hoy por hoy, no le interesa. Martín trabajó muy bien como diputado nacional, y debe seguir en ese camino y prepararse para ser nuestro próximo candidato a gobernador. Porque quienes entendemos la capacidad de persona y legislador de Martín, estamos convencidos que será el próximo gobernador de La Pampa.

