Djokovic ganó Roland Garros, recuperó el N° 1 y estableció nuevo récord de Grand Slam

Novak Djokovic marcó un nuevo récord de coronaciones en torneos de Grand Slam y recuperó el número 1 del ranking mundial de tenis, luego de vencer hoy al noruego Casper Ruud 7-6, 6-3 y 7-5 en la final de Roland Garros, celebrada sobre polvo de ladrillo en París.

El serbio, de 36 años, alcanzó los 23 títulos de torneos grandes y se despegó a uno del español Rafael Nadal, máximo campeón de la competencia parisina, quien se ausentó por primera vez en 18 años debido a problemas físicos.

Flying to the top of the history books 💪#RolandGarros pic.twitter.com/pyiBBz6ZQs

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023