El juez Ralli sobreseyó a la docente de Castex acusada de «malos tratos»

El juez de Audiencia, Néstor Ralli, sobreseyó a la docente y concejala de Cambiemos, María Emilia Romero, en la denuncia por malos tratos que realizó la madre de un alumno de la Escuela 251 «Maestro Horacio Coria» de Eduardo Castex. La sentencia emitida el viernes 12 -dos días antes de las elecciones- ya quedó firme -en las últimas horas- porque la denunciante no apeló la sentencia judicial.

El caso provocó conmoción por las características de la denuncia, y por además la acusada es presidenta del bloque de concejales de Cambiemos. Y se inició en setiembre del año pasado, cuando una madre denunció por «agresión verbal y maltrato físico» a la docente. Posteriormente trascendió que existían otras exposiciones policiales, pero no se constituyeron en denuncias.

El juez Néstor Ralli emitió la sentencia el viernes 12 de mayo, coincidiendo con el último día hábil antes de las elecciones pampeanas, donde Romero se postuló para ser reelecta en su banca legislativa. Y quedó firme en las últimas horas, porque la denunciante no apeló el fallo.

El abogado Rodrigo Villa, defensor de Romero, recordó que el proceso comenzó el 28 de septiembre del año pasado, tras la denuncia de la madre de un alumno. «Fue una causa que en concreto nunca llegó a formalizarse, pero se investigó si era cierto o no el hecho, y según los certificados médicos no hay nada que indique fueron causadas el 23 de setiembre que fue la última vez que la docente estuvo con el niño», expresó en el noticiero televisivo local.

Sorpresa.

Cuando tomó estado público la denuncia, rápidamente trascendió que existían exposiciones policiales previas por hechos de las mismas características contra la misma docente, y se sumaron algunos relatos en las redes sociales.

Romero en declaraciones realizadas al noticiero del canal de TV paga local, se refirió a esta situación. «A partir de esa denuncia aparecieron un monton de personas con comentarios que me sorprendieron, por eso hice silencio definitivo para que la Justicia juzgue los hechos, porque me parece que hubo personas que juzgaron anticipadamente y realizaron comentarios que no correspondían», expresó.

El inicio de la causa judicial provocó que el ministerio de Educación de La Pampa también desplace a la docente acusada, para iniciar un sumario administrativo donde interviene el Tribunal de Disciplina de la cartera educativa. La acusada fue reubicada con tareas administrativas en Coordinación de Área. Y hasta el momento se desconoce la decisión de las autoridades educativas.

Comentarios

Comentarios