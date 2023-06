Josefina Oriozabala, la argentina elegida por Cirque du Soleil

Josefina Oriozabala se hizo conocida cuando quedó seleccionada para formar parte de Bailando por un sueño en 2016 como pareja de baile de Agustín Casanova, del grupo musical Márama, después en 2021 con Lizardo Ponce. Pero su ilusión estaba puesta en otro proyecto, por eso cuando se enteró que había audiciones para Cirque du Soleil no dudó en presentarse. Gracias a que es gimnasta desde muy chica, bailarina y acróbata, terminó siendo seleccionada por la compañía internacional.

“Estoy en Buenos Aires. Llegué hace unos días. Esta semana empieza el armado del circo y la siguiente empezamos con ensayos para estrenar el 24 de junio”, le dijo Josefina a Pablo Montagna, para su programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia.

“Audicioné en el 2018 en Brasil. Me mandé con una valija llena de ilusión. Me eligieron, quedé y fui a un show en un crucero en 2019 hasta la pandemia. Nos mandaron para nuestros países y ese show no volvió a reabrir. Me vuelven a convocar este año para un show como Bazzar. Fue una gran sorpresa, el show es hermoso”, contó Josefina.

Para la bailarina, formar parte de Cirque du Soleil Bazzar “es como el sueño del pibe. Todas las aristas son perfectas. Lo que representa para nosotros los artistas es un orgullo, algo mágico”.

La acróbata contó cómo es la vida de circo: “Venimos en hoteles. Gran parte del día estamos entrenando. Tenemos funciones por lo general de martes a domingo y es la vida abocada al circo. Es un elenco de 30 artistas, pero somos 90 en total. Es como una gran familia. Somos de muchos países diferentes, un mix de culturas que es súper rico. Trabajamos juntos, vivimos en el mismo hotel. Para mí es increíble porque conocés otras culturas entonces es un gran aprendizaje constante. Hay gente de Canadá, Estados Unidos, India, Ucrania, Brasil, Alemania, España, Italia, pero nos encontramos todos hablando inglés”.

Estos shows que se presentarán a partir del 24 de junio en Costanera Sur serán inolvidables para ella: “Se juntan mis dos sueños. El sueño laboral y hacerlo en casa con mi familia, mi gente y con el público argentino que no tiene comparación”.

El show cuenta la vuelta del Cirque du Soleil a sus orígenes a través de su espectáculo Bazzar, un show inspirado en los pilares que marcaron su creación allá por los años ’80.

