Investigadora pampeana premiada por la Sociedad Ornitológica Americana

María Emilia Rebollo, egresada de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), integrante del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (Colbec) de la FCEyN e investigadora posdoctoral del Conicet, fue distinguida -a principios de junio- por la Sociedad Ornitológica Americana por su trabajo científico en pos de la conservación del cardenal amarillo. Es la primera vez que la AOS entrega aportes económicos a investigadores centroamericanos y sudamericanos para favorecer la continuidad de sus proyectos.

La AOS dio a conocer –el 1 de junio- las tres personas, y sus respectivos proyectos, seleccionados este año para recibir el “Premio 2023 a la Investigación en Conservación de América Latina y el Caribe”, el que se entrega por primera vez este año.

“El Comité de Conservación de la Sociedad Ornitológica Americana reconoce la necesidad imperiosa de gestionar investigaciones sobre el declinamiento de numerosas especies de aves en toda América, y apoyar financieramente a sus investigadores”, explicó la Asociación al dar a conocer los premiados.

APOYOS ECONÓMICOS

Este año, el Comité lanzó una iniciativa de pequeños apoyos económicos canalizados a través del Premio a la Investigación en Conservación en Latinoamérica y el Caribe (LACCRA por sus siglas en inglés), pensado para apoyar los trabajos científicos de jóvenes investigadores en relación con aves migratorias o residentes en sus países de origen.

En el caso de Emilia Rebollo, obtuvo el premio por su proyecto de investigación “Association between bird diversity, habitat features and a forest intervention with abundance of the endangered Yellow Cardinal (Gubernatrix cristata)”, que está desarrollando en Estados Unidos, donde se encuentra radicada desde el año pasado.

“Los tres receptores del premio han propuesto estimulantes investigaciones alineadas con el objeto de nuestro programa de financiamiento”, sostuvo el presidente de la AOS, Colleen Handel. “Sus estudios tendrán impactos inmediatos y tangibles, cada uno apuntando en diferentes formas sobre cómo la conservación y el manejo de sus hábitats puede afectar su diversidad e impactar en su conservación”.

CONSERVACIÓN DE AVES

Desde el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hicieron llegar su felicitación a “Emi” Rebollo y a todo el equipo colaborativo que hace posible la ejecución del proyecto.

“Celebramos este tipo de premios que potencian el desarrollo científico para la conservación de aves de América Latina y el Caribe”, destacó el Colaboratorio a través de sus redes. La distinción “contribuye a la continuidad del proyecto de conservación del Cardenal amarillo en La Pampa, Argentina”, acotó.

Recibida de bióloga en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, María Emilia Rebollo se doctoró en el año 2020 y actualmente se desempeña como investigadora posdoctoral del Conicet, donde centra sus estudios en la ecología y los problemas de conservación del cardenal amarillo, una especie típicamente pampeana cuyo número de individuos ha disminuido en el último tiempo.

En el año 2020, la joven pampeana recibió una distinción de la AOS en su condición de miembro estudiante de la organización.

Comentarios

