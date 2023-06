Ziliotto decretó el nuevo organigrama de APE y LyF lo calificó como “histórico”

El gobernador, Sergio Ziliotto, firmó el decreto que aprueba el nuevo organigrama de la Administración Provincial de Energía (APE), que readecua los departamentos y funciones de acuerdo a las tareas y tecnologías que demanda el servicio eléctrico en la actualidad. El titular de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, dijo que se trata de “un hecho histórico que restituye derechos a los trabajadores”; en tanto que el secretario de Energía, Matías Toso, afirmó que se suma “calidad institucional y se adecua a los nuevos desafíos de la transición energética”.

La firma del decreto se llevó a cabo con la presencia del secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el Administrador Provincial de Energía, Cristian Javier Andrés; funcionarios de la Administración Provincial de Energía (APE); Julio Acosta y Daniel Moradas de Luz y Fuerza.



El organigrama contempla las nuevas funciones que APE tiene a su cargo a partir de la implementación de la Ley N° 3285, denominada Régimen de Desarrollo Energético, por lo que se realizaron específicamente modificaciones en las Gerencias Técnica y de Explotación de la APE.

La modificación se enmarca en los Lineamientos Estratégicos de la Política Pública Energética que establece como prioridades: eficiencia, transparencia y competitividad de la Administración Provincial de Energía en la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Energía.



CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJOR SERVICIO

El secretario de Energía destacó que “es un día muy importante para todos nosotros porque después de mucho trabajo hemos logrado hacer realidad este anhelado objetivo”.



“Los nuevos desafíos de la Provincia de La Pampa -añadió Toso- vinculados a la transición energética y la generación de energía limpia en forma descentralizada y eficiente como factor de desarrollo y calidad de vida, requieren aunar esfuerzos entre todos los actores del sector, es por ello que el Decreto que acaba de ser firmado por al Gobernador Ziliotto se traduce en una inmediata mejora de la calidad institucional y los derechos de los trabajadores que redundan en un mejor servicio para todas las pampeanas y pampeanos”.



UN HECHO HISTÓRICO

El secretario general del Sindicato Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, aseguró que “el nuevo organigrama es un hecho histórico porque veníamos funcionando con un organigrama que databa de 1986. Nos alegra muchísimo que el gobernador le restituya derechos a los trabajadores”.



“Hubo una decisión política del gobernador Ziliotto, luego discutimos en ámbito paritario e hicimos interconsultas con APE. Así fuimos estableciendo acuerdos por sectores y por regiones”, detalló.



“Esto favorecerá mucho porque los trabajadores adquirirán derechos que hasta ahora no tenían, en cuanto a re-categorizaciones, por ejemplo; y además mejorará la calidad del servicio porque los trabajadores van a poder cumplir con las estructuras necesarias para continuar con una calidad de servicio eléctrico, que en La Pampa es excelente”.



Acosta explicó que “es el Estado el que brinda el servicio en media y alta tensión, y las cooperativas son las que distribuyen. El modelo pampeano es un ejemplo en todo el país, porque no existen empresas privadas que actúen en este ámbito estratégico y esencial”.



Los cambios en el organigrama “son fundamentales” detalló el gremialista. “Hay sectores que se han ampliado por causa de los cambios tecnológicos que no estaban contemplados en el organigrama anterior porque no existían esas tecnologías, además es un organigrama jerárquico y funcional, donde cada trabajador tendrá una categoría diferente según la función que cumpla, hasta este momento había compañeros con la misma categoría desempeñando diferentes tareas”. “Esto -puntualizó- pone en orden un servicio en el que el trabajador corre riesgo de vida permanentemente. Hay una altísima responsabilidad de compañeros que están a cargo de las operaciones y que no estaban categorizados como correspondía. También afecta el salario de los trabajadores e implica la necesidad de capacitarse para estar en condiciones de ascender y mejorar el servicio”.

