Henneberg Gate de la LPF: “No puedo negar que hubo una desprolijidad”, dijo Ovín

“No puedo negar que hubo una desprolijidad” en el manejo del pase del delantero del Club Estudiantil, Carlos Henneberg, al Club Estudiantil de Eduardo Castex, expresó ayer el presidente de la Liga Pampeana de Fútbol (LPF), Luis Ovín.“Me hago cargo de lo ocurre dentro de la Liga, no me puedo hacer el distraído ni lavarme las manos”, destacó en declaraciones al programa Master Deportivo que se emite en LU 37 de General Pico. “No esperaba vivir esto, porque es una situación inédita”, reconoció el dirigente piquense, y en el cierre expresó: “la pelota no se mancha y que siga rodando”.

Tras conocerse el duro e histórico fallo del Consejo Federal de Fútbol, el presidente de la LPF, Luis Ovín, realizó las primeras declaraciones públicas, donde reconoció: “hay que respetar el fallo del ente superior” y “algunas cosas me sorprendieron en el desarrollo del fallo”.

La resolución del Consejo Federal establece darle por ganador el partido a Alvear FC por 1 a 0 frente a Estudiantil, le fija una multa a los tricolores y el pase del delantero misionero debe regresar a Racing Club de Eduardo Castex.

¿Por qué el Tribunal de Disciplina de la LPF falló en contra de los clubes que protestaron la mala inclusión de Henneberg?…según Ovín “esto es cuestión de interpretación del reglamento” donde “hay zonas grises que dan lugar a diferentes interpretaciones”.

La sentencia del Consejo Federal provocará que Estudiantil pierda los puntos sumados hasta el momento en el torneo Apertura. “Este fallo sentó jurisprudencia y no tiene sentido elevar las otras protestas porque ya se sabe el resultado de los reclamos que será favorable a esos clubes y la próxima semana se hará la nueva tabla de posiciones, de acuerdo al fallo, y todo seguirá como debe seguir”, anticipó el dirigente.

