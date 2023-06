Represión en Jujuy: “Morales está borrado de poder”, dijo el diputado Belizán en Radio DON

«En la República de Gerardo Morales pretenden que la gente no se exprese y no tenga libertades, que los trabajadores cobren salarios bajos y poder avanzar sobre las tierras de los pueblos originarios porque tienen reservas de litio, oro, otros minerales y reservas de agua», sintetizó el diputado provincial y secretario general del gremio Luz y Fuerza (LyF), Pedro Belizán (Frente de Todos).

Y agregó que en Jujuy ayer se mantuvo «una tensa calma» con 13 cortes de rutas, y estimó que la gente no volverá a sus casas si Morales no garantiza una respuesta positiva a sus reclamos. «Morales está borracho de poder. El triunfo en las últimas elecciones lo creyó omnipotente y pecó de soberbio porque dejó de escuchar al pueblo. Ahora el pueblo no lo acompañó y no volverá a sus casas sin cambios favorables para el conjunto de la sociedad», analizó Belizán en entrevista telefónica con Radio DON.

El legislador explicó que en Jujuy los conflictos sociales arrancaron «hace tres semanas» con un reclamo salarial de los docentes. «Morales durante siete años no convocó a la paritaria e impulsó insuficientes aumentos salariales para docentes y trabajadores estatales», reconoció.

En la provincia norteña paralelamente se llevaba adelante una renovación parcial de la Constitución, donde Morales no pudo imponer la reelección indefinida y tampoco logró modificar el artículo 32 que «garantiza la libertad de expresión y las posibilidades de manifestarse libremente».

Entonces en la reglamentación se incorporó un artículo que se denomina «Paz Social» donde «prácticamente se prohíben todas las expresiones sociales», indicó. «Es algo totalmente contradictorio porque en un artículo te da garantías y en el otro te las quita», planteó.

Pueblos originarios.

El diputado jujeño señaló que otro de los artículos polémicos fue impulsar «el avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas», pero el oficialismo «lo corrigió porque salieron a las calles». En este caso, el gobierno radical pretendía «avanzar sobre las tierras de los pueblos indígenas porque muchos sitios tienen litio o tienen oro, o tienen otros minerales y también yacimientos de agua».

La minería en Jujuy tiene la particularidad, según Belizán, que no genera riquezas ni mano de obra. «La mayoría de los empleados son de otras provincias, y no se capacita al pueblo para que trabaje en esta actividad. Y las regalías mineras son muy bajas, porque estamos dentro el triángulo del litio, pero en Jujuy queda el 3% de regalía minera, cuando en Catamarca queda el 30% y en Chile el 45%, y encima no le aportamos nada de valor agregado para generar mano de obra», narró. «El desarrollo de la minería es para unos pocos y no para el pueblo de Jujuy», enfatizó.

-Resulta extraño que Morales impulse estas polémicas reformas en momentos que está definiendo su candidatura presidencial o al menos integrar una fórmula.

-La soberbia terminó en esta dura represión contra el pueblo de Jujuy. Pero el objetivo era la reelección indefinida, eliminar las elecciones de medio término y fijar que el gobernador electo tenga la mitad más uno de los diputados en la Cámara, por más que la lista de diputados provinciales terminará perdiendo en los comicios, para supuestamente garantizar la gobernabilidad. Y sobre todo modificar las designaciones en el Tribunal de Cuentas que controla los actos de gobierno, para dejar de lado que accedan funcionarios de carrera y el gobernador de turno realice las designaciones. Esto es porque teme que investiguemos y después del 10 de diciembre quizás nos encontremos con una minera Gerardo Morales.

-La policía de Jujuy, al estilo de los carabineros chilenos, durante la represión tiró a los ojos de los manifestantes, hubo personas que perdieron la vista.

-La brutalidad de la represión -el viernes- se vivió en Pumamarca. Creyeron que el pueblo jujeño se iba a ir a sus casas. Este es un pueblo sumiso y trabajador, pero también muy combativo que cuando tocan sus propiedades no dar marcha atrás y va a pelear por lo suyo hasta lo último. Salen poco, pero cuando salen a la calle lo hacen porque sienten que lo están robando o lo están traicionando.

Justicia y prensa.

«El Partido Judicial en Jujuy desgraciadamente es muy fuerte y lo maneja Gerardo Morales. Pero así como está el Partido Judicial está el ‘Partido de la Prensa’ que maneja Gerardo Morales para no visibilizar la protesta del pueblo jujeño», planteó Belizán.

«Es increíble que tengamos que agradecer que existen las redes sociales, cuando los medios de comunicación deberían hacer su trabajo comunicando los hechos que ocurren en la sociedad. Solamente uno o dos canales están mostrando la realidad de Jujuy», expresó.

«Estas son las reglas del juego que fijan los grandes monopolios y le hacen pensar a la gente que Gerardo Morales hizo florecer Jujuy y todos los jujeños estamos felices, pero la realidad es que cuando sos macabro, sos macabro de verdad, y hoy la prensa porteña está siendo macabra con el pueblo de Jujuy», agregó.

«Reclamamos poder expresarnos y deseamos que los periodistas de cualquier canal del país puedan decir lo que piensa, porque muchos de esos periodistas dicen cualquier cosa con tal de comer, y otros gozan cuando le mienten a la gente», concluyó.

