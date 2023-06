Ailen Lascano Micaz superó el reto de cruzar a nado el Canal de la Mancha

La nadadora Ailén Lascano Micaz superó un nuevo e intenso reto internacional al cruzar el Canal de la Mancha y unir a nado la isla de Gran Bretaña con el noroeste de Francia, convirtiéndose en la primera rionegrina en lograrlo.

La atleta de 31 años nacida en Viedma ayer empleó 13 horas y 10 minutos para cumplir con el desafío y atravesar los 40 kilómetros de la prueba, condicionada por las frías corrientes que atraviesan el Canal y cumplir así con el objetivo al cual se refirió como “el Everest para los nadadores”.

Además, Ailén debió cumplir con las estrictas regulaciones impuestas por la Channel Swimming Association para dar oficialmente como superado el cruce: ya que no se permite ninguna ayuda artificial, excepto gafas, gorro (no de neopreno), pinzas para la nariz, tapones para los oídos y un traje de baño clásico que no ofrezca ni protección térmica ni flotabilidad.

Con esto, Ailén quedó a un paso de conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas, luego de superar en 2021 el desafío 20 Puentes de la isla de Manhattan y ahora atravesar el Canal de la Mancha.

Solo le resta enfrentarse al canal de Santa Catalina, ubicado en California, Estados Unidos para obtener el galardón internacional.

Debido a la suma de todos los requisitos y la exigencia física requerida, muy pocos nadadores han completado la prueba desde 1875, cuando fue culminada por primera vez por el inglés Matthew Webb. Actualmente son menos de 2800 los y las nadadoras que lo lograron.

