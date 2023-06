En el MPdArtes se inauguró el Salón de Artes Visuales 2023 y se entregaron los premios

El artista Fausto Soler de San Antonio de Padua (Bs As) obtuvo el Primer Premio “Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa” con la obra “Despecho”, en el Salón de Artes Visuales de La Pampa – Sección Dibujo – Edición 2023 de Convocatoria Nacional.

En las instalaciones del Museo Provincial de Artes (MPArtes) se realizó, el viernes a la noche, la entrega de premios a los ganadores del Salón de Artes Visuales de la provincia de La Pampa – Sección Dibujo – Edición 2023 de Convocatoria Nacional y se le dio apertura a la exposición de las obras seleccionadas, que permanecerán exhibidas en las salas del Museo Provincial de Artes hasta el próximo 31 de julio 2023. La muestra de dibujo estará en exhibición hasta el 31 de julio, y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 18.30 horas, mientras que sábados y domingos será de 18 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.

De acuerdo al reglamento, el jurado conformado por Valeria Laura García Duran, Valeria Conte Mac Donell y Carlos Alberto Giusti, determinaron por decisión unánime la siguiente premiación:

-Primer Premio denominado «Secretaría de Cultura de La Provincia de La Pampa” (Adquisición) a la obra: “El despechado” – Fausto Soler (San Antonio de Padua – Bs. As.)

-Segundo Premio (Adquisición) a la obra “Mikuni” – Carlos Muslera (C.A.B.A.)

-Tercer Premio (adquisición) a la obra: “Composición Botánica XXX” – Patricia Gayone (C.A.B.A.)

-Premio denominado “Mejor Obra de Autor pampeano” otorgado por la Fundación Banco de La Pampa a la obra “Dos en el paraíso” – Eva Dolard (Toay – La Pampa)

-Mención a la obra: “Luces” – Martín Mottanauta (Cipolletti – Río Negro); a la obra: “Los acompañantes” – Silvina Gaudino (Castelar – Bs. As.) y a la obra: “Ascenso” – Martin Javier Palottini (C.A.B.A.).

INAUGURACIÓN

En la inauguración estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio; el director del Museo Provincial de Artes (MPArtes), Pablo Lucero; la directora provincial de Artística, Paula Boh; en representación de la Fundación Banco de La Pampa, Dante Bagatto; artistas premiados y público en general.

El director del Museo Provincial de Artes (MPArtes), Pablo Lucero, destacó la amplia participación a la convocatoria del 12° Salón de Artes Visuales de la provincia de La Pampa – Sección Dibujo – Edición 2023.

“Estamos muy contentos con el resultado, la calidad de obra y la participación de artistas de nuestra provincia. En la exhibición vamos a poder apreciar los 29 trabajos seleccionados por el jurado, donde hay tres premios adquisición, un premio al mejor artista pampeano y tres menciones especiales como resultado. Incorporamos tres hermosas obras a nuestro patrimonio y seguimos trabajando firmemente en la profesionalización de las artes visuales en nuestra Provincia”, dijo.

El funcionario agradeció de manera muy espacial a la Fundación Banco de la Pampa por el premio a mejor artista pampeano y por el apoyo a este tipo de eventos culturales en la provincia con convocatoria nacional.

Para finalizar, Lucero adelantó que en el futuro se armará una muestra itinerante de dibujo que recorrerá las localidades, acercando la disciplina al resto de los habitantes de la provincia. “Nos interesa llevar arte al territorio y crear nuevas audiencias y diálogos con los artistas que participan de estos concursos”, anunció.

“EL ARTE FAVORECE QUE PODAMOS VIVIR UN POCO MEJOR”

La secretaria de cultura de La Pampa, Adriana Maggio, se sumó a los saludos de bienvenida y felicitó a los ganadores y a todos los participantes. “Es un placer una vez más estar inaugurando un nuevo Salón”, dijo.

“Siempre decimos que en estos tiempos tan difíciles el arte favorece a que podamos vivir un poco mejor y para esto pedirles que sigan participando de este tipo y de todas las convocatorias que surjan, que no se rindan que desde ahí tiene que venir la creatividad, la innovación y energía para que podamos vivir mejor que de eso se trata”, resaltó.

“Estamos contentos ya que a meses de finalizar nuestra gestión, afortunadamente hemos podido concretar unos cuantos Salones que esperamos que se multipliquen y sigan. Bienvenidos nuevamente e invitarlos a recorrer la muestra y que este Salón sea disfrutable para todos», concluyó.

TESTIMONIOS DE LOS ARTISTAS

Fausto Soler, ganador del primer premio con la obra “El despechado” manifestó su alegría al haber recibido la noticia. “Estoy muy contento y muy agradecido por toda la gente que se encuentra atrás de la organización de estos premios. Estos tipo de eventos, concursos son las que fortalecen la cultura del lugar y le dan sentido a la vida. Agradezco a toda esta hermosa gente que nos acompaña en este momento y a quienes de una u otra manera me están acompañando a la distancia», dijo.

El ganador del segundo permio, Carlos Muslera con la obra “Mikuni” expresó que “fue muy lindo ser seleccionado en este concurso en donde al ser un Salón de Convocatoria Nacional, participaron artistas muy importantes”. “Para mí fue una sorpresa y alegría el poder ser uno de esos elegidos y haber sacado esta premiación. Quiero compartirlo con todos ustedes y felicitar a todos por el esfuerzo, a los habitantes de la Provincia que sostienen todo esto y sobre todo a la gestión”, agregó.

La artista Eva Dolard, ganadora del premio Mejor obra de autor pampeano con la obra “Dos en el paraíso” manifestó su emoción expresando: “para mí es un premio súper importante, quedar en una colección pampeana junto a un montón de artistas me parece hermoso. Es una hermosa bienvenida de un regreso que me está dando La Pampa y lo agradezco profundamente. Me emociona un montón este momento, solo me restan palabras de agradecimiento”.

