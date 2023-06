Paul McCartney aclaró que la nueva canción de The Beatles no usará inteligencia artificial

Tras las declaraciones del cantautor de 81 años sobre una nueva canción de The Beatles, comenzaron a circular versiones que afirmaban el uso de inteligencia artificial para recrear la voz de John Lennon, el vocalista de The Beatles. Sin embargo, Paul McCartney se encargó de aclarar esta situación y aseguró en sus redes sociales que nada en la canción «ha sido creado artificialmente».

Paul McCartney sorprendió a los fanáticos de The Beatles al anunciar el lanzamiento de una nueva canción del grupo inglés. El tema se lanzará este año y se presentará como “la última canción” bajo el título de Now and Then.

«Ha sido genial ver una respuesta tan emocionante a nuestro próximo proyecto de Los Beatles. Nadie está más emocionado que nosotros de compartir algo con ustedes más adelante en el año», comenzó el músico en su cuenta de Twitter.

«Hemos visto cierta confusión y especulación al respecto. Parece que hay muchas conjeturas por ahí. No puedo decir demasiado en esta etapa, pero para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente», explicó.

También añadió: «Todo es real y todos tocamos en él. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años», explicó McCartney. Además, aseguró que próximamente darán más información.

Durante la semana pasada, Paul anunció que lanzarían una canción que fue grabada por John Lennon en su casa de Nueva York poco tiempo antes de su muerte. El tema se encontraba grabado en un cassette que llevaba la etiqueta «Para Paul» junto con otras grabaciones. Dicho material fue recuperado por Yoko Ono, la viuda del cantante.

“Teníamos la voz de John y un piano y la Inteligencia permitió separar ambas cosas. Luego podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente”, declaró Paul y generó confusión haciendo creer a los fans que se utilizó IA.

