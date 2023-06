Elecciones 2023: Chiquilitto, el único castense sobreviviente de frenética negociaciones

El cierre de la presentación de precandidaturas en los frentes electorales de La Pampa, fue tan frenética, como confusa y hora a hora se fueron modificando los escenarios políticos, incluso hasta pocos instantes antes del vencimiento de la formalización de las listas.

En determinados momentos de la tarde había tres candidatos castenses en las listas de precandidatos para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo 13 de agosto. La intendenta Mónica Curutchet iba en segundo término en la lista que encabeza Francisco Torroba representando a la fórmula presidencial Rodríguez Larreta – Morales, el viceintendente Juan Chiquilitto integrando la lista que encabeza Martín Ardohain – Guillermo Coppo representando a la fórmula Patricia Bullrich – Luis Petri; y Alejandra Charruff estaba en el segundo lugar en la lista “Consenso Peronista” encabezada por Ariel Rauschenberger en el frente Unión por la Patria (UxP).

NEGOCIACIONES

De la mano del jefe comunal achense Abel Sabarots apareció Ramiro Vignes (PRO) en la lista de Francisco Torroba, y desplazó el posicionamiento de la jefa comunal castense, que aproximadamente a las 18 horas cerró las negociaciones y rechazó integrar la lista de precandidatos que llevará las candidaturas de Rodríguez Larreta – Morales.

La marinista Charruff a media tarde – y hasta cerca de la medianoche- ocupaba el segundo lugar como precandidata a legisladora nacional, un posicionamiento impensado para los peronistas castenses después de la histórica derrota en los comicios del 14 de mayo. Si bien no tenía demasiadas chances de acceder a una banca en la Cámara Baja, era un sitio de posicionamiento para tratar de comenzar a reordenar –y renovar- el PJ castense.

Cerca del vencimiento de los plazos, pasaron cosas, diría un político argentino. ¿Qué pasó?…Convergencia decidió “bajar” su precandidatura de “Consejo Peronista” y Charruff tuvo que declinar su postulación, donde fue reemplazada por la dirigenta de Jacinto Arauz, Gabriela Labourié .

Y así quedó solamente el viceintendente Juan Chiquilitto como único precandidato castense en las próximas PASO de agosto, ocupando el tercer puesto en la lista de precandidatos para ocupar una banca en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). ¿Es expectable?, no, no tiene chances de ingresar, aún ganando la interna de Juntos por el Cambio. Pero, el dirigente radical castense ya había anticipado su apoyo a la fórmula Bullrich – Petri, y ahora confirmó que trabajará activamente en la campaña proselitista por la ex funcionaria de la Alianza y del macrismo.

