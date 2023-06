Conmoción: Falleció Dario Balsa, exintendente y ex director del hospital de Castex

El exintendente. ex concejal y ex director del Hospital Pablo F. Lacoste, Dario Balsa, falleció en horas del mediodía, tras sufrir una descompensación en el centro asistencial castense, confirmaron fuentes extraoficiales. «Pese a los esfuerzos no se pudo sacar adelante», dijeron -conmocionados- algunos interlocutores consultados por este diario digital.

El cuerpo de Balsa fue trasladado para que le práctiquen la autopsia correspondiente, para determinar «fehacientemente» las causas del deceso, indicaron.

Balsa paradojicamente falleció mientras cumplía con su labor profesional en el centro asistencial castense, donde durante varios años ejerció la dirección del Hospital castense.

Además, fue militante del PJ local y se desempeñó como concejal. Y en 2017 asumió en la intendencia de Eduardo Castex, en reemplazo de Julio González, cuando pasó a desempeñarse como ministro de Seguridad en el gobierno de Carlos Verna.

Para las últimas elecciones, del 14 de mayo, fue tentado para encabezar la lista de candidatos locales del PJ local, como candidato a intendente, pero algunas situaciones internas provocaron que finalmente rechacé esa chance, y no participó activamente del proceso electoral.

Noticia en desarrollo…

Comentarios

Comentarios