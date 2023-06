Dos estrellas de Hollywood compraron un porcentaje de un equipo Fórmula 1

Un grupo de inversores estadounidenses ha pagado 200 millones de euros (218 millones de dólares) por el 24% de las acciones de Alpine Racing, indicó este lunes en un comunicado Renault, la casa madres del equipo francés de Fórmula 1.

La entrada del consorcio estadounidense, del que forman parte actores de Hollywood como Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Michael B. Jordan, revaloriza a Alpine Racing hasta los 900 millones de dólares y supondrá una inyección económica que «acelerará el crecimiento y las ambiciones deportivas» de Alpine.

El consorcio estadounidense está formado por socios que ya están fuertemente implicados en el deporte: RedBird Capital es propietario de clubes de fútbol como el AC Milan y el Toulouse FC, y tiene participaciones en los New York Yankees (béisbol) y los Dallas Cowboys (football americano).

