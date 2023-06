Copa Federal de Fútbol Femenino: los tres equipos pampeanos en una zona

All Boys de Santa Rosa, Costa Brava y Rumbo a Vélez de General Pico, los tres equipos pampeanos que jugarán la Copa Federal 2023 de fútbol femenino, fueron incluidos en el mismo grupo de la Fase Clasificatoria. El campeonato agrupa a elencos de todo el país y en la Fase Final chocan con los de la Primera División.

Las pampeanas integrarán la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, en la que habrá otros once equipos, divididos en otras tres zonas de tres y una de cuatro, publicó el diario La Arena.

El certamen, similar a la Copa Argentina de fútbol masculino, se pondrá en marcha el miércoles 12 de julio, y en el caso de las pampeanas será con el choque piquense entre Costa Brava y Rumbo a Vélez. Para la segunda fecha, el 19 de julio, está previsto el debut de All Boys, como local ante Costa Brava.

En la tercera fecha (26 de julio), el Auriazul santarroseño, que el año pasado llegó hasta la final de la Región, visitará a Rumbo a Vélez.

Para la segunda ronda (revanchas) se invertirán las localías: Cuarta fecha (2 de agosto): Rumbo a Vélez vs. Costa Brava. Quinta fecha (9 de agosto): Costa Brava vs. All Boys. Sexta fecha (16 de agosto): All Boys vs. Rumbo a Vélez.

El equipo que gane el grupo clasificará a los cuartos de final de la Región (comenzará la fase eliminatoria) y también podría hacerlo el que termine segundo, dependiendo del resto de las zonas.

El año pasado, All Boys y Carro Quemado fueron los dos representantes pampeanos en esta Copa Federal, en la que se destacó la participación del Auriazul, que llegó hasta la final de la Región, en la que fue eliminado por Atlético San José de Mar del Plata.

Pasan ocho.

Además de la Zona 1 conformada por las pampeanas, el resto de los grupos de la Región Bonaerense Pampeana Sur para esta edición 2023 quedaron conformados de la siguiente manera: Zona 2: Huracán de Tres Arroyos, Aldosivi de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca. Zona 3: Independiente de Tandil, El Potrero de Tandil, Ferrocarril Roca de Las Flores y Azul Atlhetic. Zona 4: San José de Mar del Plata, Las Toninas y San Vicente Panamá. Zona 5: Juventud de Mar Chiquita, Asociación de Fomento de San Bernardo y Atlético Villa Gesell.

A los cuartos de final clasificarán los ganadores de cada zona, el segundo de la Zona 3 y los dos mejores segundos de las zonas de tres equipos. Así, serán ocho los que pasarán a los duelos eliminatorios para empezar a definir al mejor de la Región.

En la Región Bonaerense Pampeana Norte, en tanto, habrá un total de quince equipos, divididos en cinco zonas de tres: Zona 6: Racing de Bavio, Unión Ferroviario de Escobar y Las Malvinas de La Plata. Zona 7: SOMRA de Escobar, Asociación Brandsen y Tiro Federal de Chascomús. Zona 8: América FC de Escobar, Capitanes de Aguilar de Escobar y Empalme de la Liga Metropolitana. Zona 9: Juventud de Pergamino, Nueve de Julio de Chacabuco y La Emilia de San Nicolás. Zona 10: Juan El Bueno de Los Toldos, Unnoba de Junín y Atlético French de 9 de Julio.

Los ganadores de cada grupo y los tres mejores segundos (ocho en total) se clasificarán a los cuartos de final, donde comenzarán los cruces eliminatorios.

