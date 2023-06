«Rojitas», gloria de Boca, lanzó un polémico mensaje sobre la despedida de Riquelme

En su cuenta de Instagram el histórico ex futbolista, Ángel Clemente Rojas, quien ganó cinco títulos en el club y es uno de sus ídolos, aseguró: «Román, querido, como me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron. Serás eterno. Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca». Su publicación rápidamente se viralizó en redes y muchos se preguntan a quiénes apuntaba como las «personas que lo impidieron».

La despedida de Juan Román Riquelme en Boca convocó a varios de los grandes ídolos del club que se reencontraron con la gente, pero hubo algunas ausencias de peso, como la Ángel Clemente Rojas, uno de los mayores ídolos de la historia, quien brilló en la década del 60 y dejó un suspicaz mensaje explicando su faltazo.

«Rojitas» tiene una gran relación con el actual vicepresidente del club. Incluso, no bien comenzó su gestión, a principios de 2020 el dirigente los invitó a su palco en La Bombonera junto a Alberto Márcico para ver un partido del entonces equipo que dirigía Miguel Ángel Russo, como hizo con otras glorias del club o del fútbol argentino, ya que hasta se lo vio junto al ídolo de Independiente Ricardo Bochini en alguna ocasión.

El ex jugador, también cercano a la oposición en Boca y quien estuvo en la presentación del proyecto de Andrés Ibarra, candidato apoyado por Mauricio Macri, forjó un estrecho vínculo con el ex enganche diez que comenzó entre elogios: «Lo conocí a Román e hice una buena relación con él, porque me empezó contando que su papá me amaba y era su ídolo».

«Un día Román me llevó a su casa y le regalé una camiseta de Boca firmaba a su papá. Ahí nació una linda relación con Román. “En la historia de Boca me pongo en el podio con él. No sé quién gana, estamos mano a mano», aseguró.

Si bien no está claro qué fue lo que sucedió, algunas versiones indican que «Rojitas» habría solicitado un par de entradas, una para su nieto, que pretendía ver de cerca a Lionel Messi. Todo terminó en un enojo porque le habrían negado esas localidades, y eso provocó que el legendario futbolista tomase la determinación de no ser parte de la fiesta.

Incluso, varios se sorprendieron por su ausencia, ya que el día anterior saludó, también por redes sociales, a Riquelme por su cumpleaños.

