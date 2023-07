Curutchet instó a “defender el derecho a la educación y reforzar la cultura del trabajo”

“Si anhelamos ser libres, debemos fomentar nuestra autoestima como pueblo, sin caer en la soberbia. Se trata de valorar nuestros logros y estar abiertos al progreso, a la superación y al aprendizaje. Y, fundamentalmente, si deseamos ser independientes tenemos que defender el derecho a la educación y reforzar la cultura del trabajo y el esfuerzo”, dijo en su discurso la secretaria de Hacienda y Finanzas de Eduardo Castex, Verónica Curutchet. El acto oficial conmemorativo del 207 aniversario de la Declaración de la Independencia, se desarrolló –a las 11 horas- frente al Reloj Cu Cu.

Curutchet hizo un recontó histórico del esfuerzo de los congresistas para llegar a Tucumán, y acordar la ruptura política con la corona española para constituir un país libre y soberano.

Y seguidamente trazó un paralelismo entre las dificultades que afrontaban los congresistas reunidos en la “casita de Tucumán” y los inconvenientes que afronta la sociedad actual.

“El mundo de hoy no es el mismo en el que vivieron nuestros fundadores. Sin embargo, los retos de ayer y hoy tienen en común que, en sus diferentes realidades, muestran las limitaciones de sus sociedades para enfrentarlos”, dijo en un párrafo. Y agregó: “recordemos que en 1816, nuestro país no pasaba por un buen momento ni en lo económico, ni en lo político”.

Después, continuó enumerando que hace más de 200 años atrás “también existían conflictos internos porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar”, pero igualmente “los congresistas reunidos en Tucumán optaron por declarar solemnemente la independencia respecto de España”.

“ELEGIR EN LIBERTAD”

“Alguien podría decir que la independencia y la democracia de las que gozamos no son todo lo que quisiéramos, y es cierto, la libertad no será completa; porque nadie es absolutamente independiente si no cuenta con lo más fundamental, aquello que le permite elegir en libertad. Es por eso que las responsabilidades, que las obligaciones que tenemos como individuos libres, miembros de una Nación independiente, no caducan, no se acaban: no terminaron en 1816, ni terminarán nunca”, expresó la funcionaria castense.

“Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres. Emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente, podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo. Porque la Patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día, entre todos”, concluyó.

Comentarios

Comentarios