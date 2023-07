Verstappen ganó por primera vez en Silverstone y extendió su dominio en la F1

El bicampeón titular Max Verstappen se impuso hoy por primera vez en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el autódromo de Silverstone, y logró su octavo triunfo en diez carreras disputadas en el año por el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El neerlandés se impuso por delante de los británicos Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, de Mercedes.

Max, Lando and Lewis were so excited to celebrate… that they forgot about the trophy 😂#BritishGP #F1 pic.twitter.com/D4ii9VXDDf

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023