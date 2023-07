Juegos Culturales Evita 2023: Los pampeanos seleccionados para viajar a Mar del Plata

Más de 400 adolescentes y público asistieron al Centro Cultural Medasur de Santa Rosa, para las dos jornadas de las Instancias Provinciales de los Juegos Culturales Evita 2023, que convocan a adolescentes que participan en distintas disciplinas de artes escénicas, visuales, audiovisuales y literatura.

La secretaria de Cultura, Adriana Maggio, destacó que fueron dos días “muy intensos”, con “mucha emoción, expectativas y ganas de continuar”.

“Comenzamos con las personas mayores, luego la categoría Sub 15 y finalizamos con la categoría Sub 18 donde se definen vocaciones. La idea es que puedan seguir desarrollando la profesionalización, y en el caso de que esa no sea la vocación, sí el deseo de expresarse a través de la cultura y de las disciplinas artísticas”, indicó.

A MAR DEL PLATA

Los seleccionados arribarán a la instancia nacional que se realizará –desde el 25 al 30 de setiembre- en Mar del Plata, donde participarán en talleres de distintas disciplinas, presentaciones por provincias y puestas colectivas que integran a los participantes de todo el país.

LA DELEGACIÓN DE LA PAMPA

-CATEGORÍA SUB 15

-Canto Solista. Malena Gómez Quarleri de Alta Italia.

-Freestyle. Sharon Velasquez Denise de Santa Rosa.

-Fotografía. Valentín Patricio Albelo de Trenel.

-Pintura/Dibujo. Ángela González Ferrero de Parera.

-Cuento. Quintin Errea Kozac de General Pico.

-Poesía. Abigail Noemí Silvera de Luan Toro.

-Videominuto. Benicio Matías Velozo Viceconte de Catriló.

-Danza Pareja. Maite Elizabet Artus Hernández y Sabrina Alejandra Berton Gonnet de Jacinto Arauz.

-CATEGORÍA SUB 18

-Canto Solista. Victoria Juliana Artaza de Victorica.

-Freestyle. Alan Benjamín Córdoba de Santa Isabel.

-Fotografía. Clara Olguín de Realicó.

-Pintura/Dibujo. Dana Luz Cabral Funez de Algarrobo del Águila.

-Cuento. Rocío Belén Luna Pilosio de Santa Rosa.

-Poesía. Alhue Nahuel Colombo Lambrecht de 25 de Mayo.

-Videominuto. Lucía Abigail Simon de Villa Mirasol.

-Danza Pareja. Lourdes Elisabet Fortuna Schwab y Milgros Anahí Mercado Castaño de Realicó.

-CATEGORÍA ÚNICA

-Conjunto Musical. Valentín Cenizo, Rocío Thomas, Franco Nicolás Fredes Olguín y Delfina Furch de Doblas.

-Teatro Grupal. Catalina Cuevas Sánchez, Juan Ignacio Vega Puhl, y Facundo Valentín Maranzana de Santa Rosa.

-Teatro Unipersonal. Abigail Jezabel Yafar de General Acha.

-Danza Individual. Gian Franco Laceda de General Pico.

-Historieta. Tiziano Javier Vasallo de Intendente Alvear.

-PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-Fotografía. Miguel Alejandro Reinieri de Intendente Alvear.

Comentarios

Comentarios