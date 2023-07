Productor de Castex denunció que le hackearon una cuenta y le extrajeron más de $ 3 millones

Un productor de Eduardo Castex denunció que le hackearon una cuenta en la sucursal General Pico del Banco Galicia, y le realizaron 150 extracciones por un monto de más de 3,2 millones de pesos. Molesto apuntó contra el sistema de seguridad del banco privado porque los movimientos superaron el límite disponible que tiene para operar en descubierto. “No tengo tarjeta de crédito, ni de débito y nunca realice movimientos de estas características en 16 años, porque es una cuenta para recibir y enviar transferencias del campo”, expresó –molesto- el entrevistado.

Las 150 extracciones por más de 3,2 millones de pesos se realizaron desde un CUIT de Mercado Pago, entre el viernes y el lunes a la mañana. El productor castense ingresó online “el lunes a la mañana” para controlar si había ingresado una transferencia, porque tenía que realizar “unos movimientos”. No detectó anormalidades. Después de las 14.30 horas ingresó nuevamente, y detectó que no tenía fondos, que había ingresado una transferencia que se la extrajeron y tenía más de $ 3 millones en descubierto. Automáticamente bloqueó la cuenta, y desde el Banco Galicia recién se comunicaron al día siguiente para informarle que carecía de fondos en su cuenta bancaria.

Ante la falta de respuestas oficiales de los representantes de la banca extranjera, radicó una denuncia en la comisaría departamental de Eduardo Castex y abogados santarroseños enviaron una carta documento a la entidad bancaria. “Reconocen los errores, pero hasta ahora es todo de boca, no tenemos nada escrito y sabemos cómo funciona esto…”, expresó.

“La molestia con el banco (Galicia) es porque al segundo o tercer movimiento que nunca se hizo en la cuenta bancaria, nos tendrían que avisar o cuando superan el límite de descubierto tendrían que haber bloqueado la cuenta, pero acá nos avisaron recién al día siguiente”, se quejó el productor castense.

“Si tengo al límite el descubierto y me ingresa un cheque de $ 500.000 me están llamando a todos los teléfonos para que pague porque si no me rebotan el cheque, y acá superaron todos los limites sin que detecten las anomalías”, planteó –molesto- el entrevistado.

“Acá –continuó- indudablemente fue hackeada la cuenta porque superaron todos los límites. Tengo autorizado $ 1,2 millones en descubierto y llegó a $ 3 millones porque lo frene, porque si no no sabemos a cuanto llegaban”, graficó. “Perforaron el acuerdo en común que tenemos con el banco, y se frenó porque lo pare, porque si no iba a ser incalculable porque no salto ninguna alerta de movimiento ni de descubiertos”, expresó.

FALLAS

Según el productor, la semana previa tuvo otra mala experiencia con el banco de capitales españoles. “No sé si fue casualidad o el Galicia está descarrilando”, destacó.

“La semana pasada puse 13 cheques en custodia, y al día siguiente la contadora los va a poner en venta para hacer un pago y había 12 cheques, cuando controló detectó que uno había empezado el proceso de cobro. Pero, pusieron al cobro el 8 de julio un cheque con fecha para el 18 de julio y el sistema lo rebotó por fecha de presentación anticipada”, relató.

“El tipo (que emitió el cheque) me llama para quejarse porque había presentado el cheque, entonces llamo y me dieron que lo hizo todo el sistema, pero lo hicieron rebotar”, concluyó.

