Una bodega argentina fue elegida como la mejor del mundo

La bodega argentina Catena Zapata encabeza la lista de los 50 mejores proyectos enoturísticos del mundo del año 2023, dada a conocer hoy en Rioja, España, en la que también figuran otros cinco establecimientos vitivinícolas del país. Además, otras dos bodegas mendocinas ocuparon el top 10: Bodegas Salentein (en el nueve) y El Enemigo (en puesto 10), a las que se suman las Durigutti Family Winemakers (en el número 13), Colomé (en el puesto 24) y Diamandes (en el 48).

«The World’s Best Vineyards continúa destacando los destinos de enoturismo en todo el mundo y con una impresionante lista de nuevas entradas este año, es más importante que nunca», resaltó Andrew Reed, director general del evento.

«Bodega Catana es una bodega que desempeñó un papel fundamental en la resurrección de las fortunas de Malbec, empujando los viñedos de Mendoza hacia las estribaciones andinas y profundizando en los muchos terroirs del país. La familia incluso fundó el Instituto Catena para examinar científicamente todos los aspectos de los suelos, rocas y microorganismos locales y su efecto en las vides», destacaron desde The World’s 50 Best Vineyards. «Este reconocimiento nos llena de orgullo y alegría; sin dudas, afirma el camino correcto que hemos elegido para hacer de Las Compuertas y de nuestra finca un lugar en el mundo de gran valor», afirmó Héctor Durigutti, enólogo y propietario.



De los 23 viñedos de Europa en la lista de este año, nueve correspondieron a Francia; cuatro fueron para España (entre ellos, el segundo lugar de Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal). Este año, Antinori nel Chianti Classico (Marchesi Antinori), Mejor Viñedo del Mundo 2022, entró en el Salón de la Fama de los Mejores Viñedos del Mundo, reservado a los que han encabezado la lista de ganadores. «N°1 en el Mundo! Gracias, World’s Best Vineyards y cada una de las bodegas de la lista Top 50, que inspiran constantemente a nuestra familia y equipo. Agradecemos profundamente este maravilloso reconocimiento y estas conmovedoras palabras», celebraron desde la bodega mendocina.

