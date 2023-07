Hollywood: Actores se suman al paro y la huelga será total

SAG-AFTRA, quien representa a 160.000 intérpretes de cine y TV, inicia este viernes 14 un cese de actividades y se integra en los piquetes a los 11.500 escritores del Writers Guild of America (WGA), que ya llevan más de 70 días de conflicto. La medida, encabezada por la actriz Fran Drescher reconocida por su papel en «La Niñera», afecta no solo los rodajes sino también la promoción y la presencia en festivales por tiempo indefinido.

“Lo que nos está pasando a nosotros está ocurriendo en todos los campos laborales”, dijo Fran Drescher , presidenta del Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) en la conferencia de prensa en la que anunció el inicio de la huelga.

“Cuando los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad, y se olvidan de los contribuyentes esenciales que hacen funcionar la máquina, tenemos un problema, y ​​lo estamos experimentando en este momento. Esta es una hora muy importante para nosotros. Comencé seriamente pensando que seríamos capaces de evitar una huelga», continuó.

«La gravedad de esta decisión no se me escapa ni a mí ni a nuestro comité de negociación, ni a los miembros de nuestra junta, que votaron unánimemente a favor de proceder con una huelga. Es algo muy serio que afecta a miles, si no millones, de personas en todo el país y en todo el mundo”, agregó.

«Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas, a quienes les importa más Wall Street que usted y su familia», continua diciendo en su comunicado.

«La mayoría de los estadounidenses no tienen más de 500 dólares en caso de una emergencia. Este es un gran problema, y ​​pesaba mucho sobre nosotros. Pero en algún momento hay que decir NO, no vamos a aguantar más, ustedes están locos, ¿qué están haciendo?», finalizó.

Las negociaciones entre los actores y la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que engloba a los principales estudios y productoras, terminaron el 12 de julio (último plazo fijado para la expiración de los actuales convenios) sin resultados positivos y la convocatoria a la huelga por tiempo indefinido era cuestión de horas.

Los efectos serán inmediatos: se paralizarán todos los rodajes (como, por ejemplo, el de Deadpool 3), los actores ya no harán promoción de sus películas y series (justo es la temporada previa a los premios Emmy).

Tampoco asistirán a eventos ni festivales, algo que puede afectar seriamente a las próximas ediciones de Locarno (seguramente se cancelarán las visitas anunciadas para los próximos días de Riz Ahmed, Stellan Skarsgård, Cate Blanchett y Ben Platt), entre otros, Venecia, Toronto, Telluride, San Sebastián, Nueva York y otras importantes muestras, ya que se especula que la huelga durará varias semanas y hasta meses.

