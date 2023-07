Wimbledon 2023: Alcaraz destronó a Djokovic y sigue como número 1 del mundo

El español Carlos Alcaraz se quedó hoy con el Abierto de tenis de Inglaterra en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer al serbio Novak Djokovic por 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 y 6-4, para destronar a «Nole» en el torneo británico y confirmarse como número 1 del mundo.

En una verdadera batalla tenística, Alcaraz se recuperó de un comienzo adverso en el primer set para edificar una épica victoria ante Djokovic (2), en un gran partido desarrollado en el court central de All England Club, en la capital inglesa, tras 4 horas y 43 minutos de un emocionante juego.

Alcaraz, de esta manera, conquistó su segundo título de Grand Slam tras el obtenido el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York.

Por su parte, Djokovic no pudo lograr su quinto Wimbledon consecutivo, al perder en el césped londinense tras 34 partidos seguidos.

El murciano Alcaraz ejerció de número uno ante el favorito a mejor de la historia. Djokovic buscaba su quinto título seguido en la hierba londinense, el octavo en total y su vigesimocuarto «grande», pero debió rendirse ante el español, el mismo a quien hace un mes lo pudo vencer en las semifinales de Roland Garros, en Francia. segundo Grand Slam del año.

La progresión del murciano no tiene fin, en apenas dos años de profesional. Después de ganar su primer título en el césped hace tres semanas en Queen’s, el de El Palmar sacó un repertorio de experto para remontar el mejor inicio del serbio, para lograr una victoria notable y memorable.

Con nervios de acero esta vez, el español dio la vuelta a la final pese a sufrir la reacción del gigante serbio en un cuarto parcial que presagiaba la épica, pero en el quinto set y después casi cinco horas de final, Alcaraz ganó su segundo «grande» tras el US Open de 2022, el sexto título de 2023 y el duodécimo en total.

A sus 20 años, el pupilo de Juan Carlos Ferrero y defensor del número uno del mundo ante el número 2 frenó al campeón este año de Australia y Roland Garros, un «Nole» que tuvo que hacer la «reverencia» al relevo que se viene en Alcaraz, quien amenaza con ejercer el tenis por varios años.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen’s Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023