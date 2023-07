Confirman la grilla del Primavera Sound 2023

El regreso de The Cure a la Argentina finalmente ocurrirá el sábado 25 de noviembre, en tanto que Blur hará lo propio al día siguiente, en el marco de la segunda edición local del Primavera Sound, que se desarrollará en el Parque Sarmiento, de acuerdo a la grilla por día dada a conocer por la organización.

En tanto que Pet Shop Boys y Beck, las otras dos grandes atracciones de este encuentro musical, subirán al escenario el domingo 26, es decir, en la jornada que tendrá al grupo liderado por Damon Albarn como cierre.

Por su parte, el día en el que la banda comandada por Robert Smith haga su tercera presentación en nuestro país, el festival contará con importantes figuras entre las que destacan Richard Coleman, Conociendo Rusia y Dillom.

Así se desprende de la confirmación por día de la impactante grilla, de la cual hasta ahora se conocían los artistas que participarán pero de la que aún faltaba el detalle por jornada.

De acuerdo a lo informado por la organización, el sábado 25 de noviembre estarán, además de The Cure, Coleman, Conociendo Rusia y Dillom; Róisín Murphy, Black Midi, Él Mató a un Policía Motorizado, Muna, Slowdive, The Twilight Sad, Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Mi Amigo Invencible, Marina Herlop, Nashy Nashai, Puerto Candelaria y Ronpe 99.

El domingo será el turno de The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena, Off!, Turf, Virus, Weyed Blood, Evlay, Lara91K, Limón, Pacífica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie; además de los mencionado números centrales con Blur, Beck y Pet Shop Boys.

Por su parte, Black Midi, Róisín Murphy, Slowdive, Anita B Queen, Francizca, Fonso, Ibiza Pareo, J. Cartriel y Sebastián Arpesella serán parte del Primavera en la Ciudad, es decir que ofrecerán actuaciones en distintas locaciones de Buenos Aires, las cuales aún no fueron detalladas.

