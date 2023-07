Pico FC rescindió al entrenador Marcelo Germanetto

El entrenador Marcelo Germanetto no seguirá en Pico FC, según confirmó el propio técnico. En las últimas horas se especulaba con un cambio profundo en la conducción del Decano de cara a la próxima temporada en la Liga Argentina de básquet y finalmente el DT oficializó en sus redes sociales que luego de 32 años dejará la institución.

Germanetto aseguró que se trató de “una decisión unilateral” de la dirigencia y se mostró “totalmente sorprendido” por tener que alejarse del equipo con el que ascendió desde la Liga Federal a la Liga Argentina y con el que consiguió una muy buena temporada debut.

Hasta la mañana del martes desde el club no se había emitido una comunicación oficial al respecto como tampoco hay certezas sobre el nombre que reemplazará al entrenador cordobés.

“Por medio de las redes sociales y ante los rumores que circulan quiero comunicarles que después de 32 años ejerciendo mi profesión de entrenador y profesor de básquet en Pico Football Club me toca decir adiós. Por una decisión unilateral, sorpresiva e inesperada por parte de la Comisión de Básquet del club (Franco Camino, Fernando Baudracco y Cristian Negrotto) fui notificado que no continuaré en el proyecto deportivo. Quiero dejar en claro que fui totalmente sorprendido por esta decisión, ya que me encontraba con las energías e ilusiones para continuar, con toda la pasión y profesionalidad con la que me manejé a lo largo de mi vida. Esta situación, reitero, escapa a mi persona, y aclaro que no se trata de una cuestión por lo económico, por lo deportivo ni por lo humano, solamente me comunicaron que ‘se quería hacer una renovación en la cabeza del proyecto’, según lo informado por los encargados de la disciplina”, escribió.

“Solo quiero expresar mi gratitud a todos y cada uno de los que componen la familia Decana, por hacerme crecer y darme la oportunidad de brindarme al máximo para desempeñar con mucha pasión y amor mi profesión en esta prestigiosa institución. Me refiero a jugadores, familias, entrenadores, personal administrativo, personal del club, dirigentes y compañeros de trabajo de otras disciplinas, a todos los que fueron parte del staff de trabajo en inferiores, torneos provinciales, formativas y últimamente en el torneo federal y la Liga Argentina”, resaltó.

“Esencia”.

“Me voy con la frente en alto, lleno de valores, con errores y virtudes, pero con la misma esencia de siempre, tratando de ser la mejor versión para el beneficio propio y de todos los que son parte del Club. Por último, a la mejor hinchada del básquet La Tribu, por su acompañamiento y profundo sentido de pertenencia, mis dos hijos, mi señora, mi familia son panza negra y mis sentimientos por estos colores serán eternos más allá de cualquier circunstancia. Me toca despedirme de una manera que no hubiese elegido, pero no todo en la vida depende de uno, con dolor, con tristeza, pero convencido de todo lo vivido, realizado con la pasión, profesionalidad y amor que tengo por este club. Nunca escatimé esfuerzo alguno ni dudé en poner una gota extra de energía para que todo fluya de la mejor manera. Desde lo más profundo de mi corazón, mi más sincera gratitud Familia Decana! Hasta siempre Pico Football Club”, concluyó.

