Coti presentó nuevo tema con su novia Cande Tinelli

Coti Sorokin y Cande Tinelli retomaron su relación tras haber anunciado públicamente su ruptura y parece que ahora están en muy buen momento. Tal es así, que el cantante y la hija de Marcelo Tinelli lanzaron su primer tema juntos titulado «Quiero verte», que además cuenta con videoclip.

Para presentar la canción y el video de “Quiero Verte”, la pareja realizó un evento para convocar a sus amigos, conocidos y a la prensa.

Los familiares, en su mayoría, no pudieron acudir porque viajaron a Miami para ver el debut de Lionel Messi en el Inter. La que dio el presente fue Soledad Aquino, la madre de “Lelé”.

En el video, Cande aparece vestida de novia, tirada en una cama cantándole a un amor que ya no le es correspondido.

“Quiero verte, porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo. Porque fuiste el amor de mi vida, mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos”, dice parte del tema.

Esta no es la primera vez que la hija de Marcelo Tinelli prueba suerte con el canto. Ya mostró su talento durante una apertura de ShowMatch y hasta fue jurado del reality Canta Conmigo Ahora.

En los meses que Candelaria y Coti estuvieron separados, la influencer contó que atravesaba un difícil momento de salud: “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia”.

Y agregó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento chot*, por eso estoy así”.

Por ese entonces, Lelé dejó una fuerte reflexión en sus redes sociales: “A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada, pero cuidado a quién le dicen este tipo de cosas, porque quizá están atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer, muy feas. Sé impecable con tus palabras. Bye”.

Comentarios

Comentarios