El pampeano Julio César Furch fue presentado en el Santos de Brasil

El delantero pampeano Julio César Furch fue presentado oficialmente ayer como nuevo refuerzo de Santos Fútbol Club, histórico equipo de Brasil donde surgieron, entre otros, Pelé y Neymar. El futbolista oriundo de Winifreda arribó en las últimas horas al conjunto brasilero, tras una destacada actuación en el fútbol de México, donde consiguió títulos con Veracruz, Santos Laguna y Atlas.

A través de una conferencia de prensa, el futbolista surgido en Deportivo Winifreda y con pasado All Boys de nuestra provincia, destacó la posibilidad de llegar a un club grande del fútbol brasilero. «Es una oportunidad única en mi carrera. El llamado fue sorpresivo, el torneo en México ya había comenzado y ni bien me lo comentaron no lo dudé en ningún momento», sostuvo el flamante refuerzo del equipo que comanda técnicamente Paulo Turra.

«Santos hizo un esfuerzo muy grande para poder traerme y estoy muy agradecido. No dudé en ningún momento en tomar la oportunidad por lo que es Santos y por lo que es el fútbol de Brasil», aseguró quien llevará el número 11 en la espalda.

El Emperador, que firmó contrato por dos años, sostuvo que se siente preparado para afrontar un nuevo desafío como futbolista profesional. «Son desafíos muy lindos en mi carrera. Por lo general me ha tocado llegar a equipos donde hubo desafíos importantes por delante. Hoy por hoy Santos está un poco debajo en la mitad de tabla y lo ideal sería terminar lo mejor posible en este torneo. Queremos sumar la mayor cantidad de puntos y trataré de acostumbrarme rápido a la ciudad, al equipo y a los compañeros», agregó. Y sumó: «Trataré de hacer un buen papel y sumar mi granito de arena».

Adaptación.

«Mi adaptación en México fue rápida así que espero que acá en Brasil sea igual», sostuvo el pampeano que podría hacer su debut el próximo sábado cuando Santos enfrente a Fluminense por la decimoséptima fecha del Brasileiro. «Si me toca el sábado entrar o jugar, espero estar listo y preparado porque tengo la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico para hacerlo de la mejor manera», dijo.

En cuanto a su estado físico, el pampeano sostuvo que llega de buena forma. «Físicamente estoy bien, vengo de pretemporada y con algunas fechas del torneo que ya había comenzado», sostuvo. «Son mis primeros días con los compañeros pero la adaptación va bien. Voy conociéndolos sobre todo en la posición que juega cada uno. Si me toca el sábado trataré de poder ayudarlos en lo que pueda», agregó.

Sobre la competencia con los demás delanteros, Furch sostuvo que «es todo para el bien del equipo». «Todos trataremos de dar lo mejor en los entrenamientos para brindarle lo mejor al equipo. Es una competencia sana que se da siempre para que después el técnico tenga la opción de elegir», sostuvo.

Llegada.

«Agradecerles por la confianza al DT porque me ha hablado mucho estos días. Sabe bien mis cualidades y lo que puedo aportarle al equipo. Me pone contento, me da confianza y habla bien de él porque me conoce», analizó. En ese sentido, sostuvo que sus principales características es «estar adentro del área para terminar la jugada».

Furch fue presentando con la camiseta número 11, que en sus inicios utilizó Neymar Junior. «Lo elegí porque me tocó jugar en Veracruz con ese número y me fue bien. Espero que acá podamos hacer las cosas bien. Se que es un número lindo para portarlo y espero que salga todo bien», sostuvo al ser consultado por el histórico número.

Su despedida.

Furch, ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal, San Lorenzo y Belgrano de Córdoba, fue homenajeado en su despedida de Atlas, donde fue clave para obtener el título luego de 70 años de sequía. «Fue muy lindo y emotivo. En Atlas conseguimos algo histórico. Después de 70 años de no salir campeón, poder conseguirlo fue muy importante para todo el equipo», dijo.

