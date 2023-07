Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución de identidad 133

Este nuevo caso es el resultado de una sociedad que, tras 40 años de democracia, sigue exigiendo saber qué pasó con las y los desaparecidos y con los cientos de bebés, niñas y niños apropiados, y apostando a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos.

El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, celebró la restitución de identidad del nieto 133 y destacó a las Abuelas de Plaza por su «inmensa lucha».

«Cada nieto que se restituye es una enorme alegría. Por quienes recuperan su identidad y por las familias que se reconstruyen», afirmó.

Minutos después de la conferencia de prensa que brindó Abuelas de Plaza de Mayo, el padre del nieto 133, Julio Santucho, dejó sus impresiones en diálogo con AM750.

«Es increíble, me enteré hace dos días, hasta que no esté la confirmación no se comunican. Desde siempre estábamos buscando porque Cristina (Navajas) estaba embarazada. Es un pedazo de algo que nos faltaba», sostuvo.

Además, reveló detalles de la búsqueda de su hijo: «Fue una lucha de él, porque no tenía recursos, se dio cuenta hace cuatro años de que no era hijo de quienes lo habían criado, no sabía a dónde recurrir, y para colmo lo agarró la pandemia y recién después pudo retomar la relación con Abuelas».

«Hace tres días salió el análisis de identidad, está probado científicamente que es hijo de Cristina y mío», afirmó.

Y concluyó: «Mi hijo está muy bien, es un chico honesto, muy dulce, piensa en sus hijas, le quiere dar la identidad que recuperó, estamos en eso. Recién empezando la relación, no se imaginaba lo que significaba Santucho, somos una familia que ha tenido muchas víctimas y mucha persecución».