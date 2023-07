Coparticipación: Los municipios «más grandes» se «llevan el 65 %» del Fondo Adicional

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfel, aseguró que “no se entiende” la postura del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, porque el proyecto de ley para incorporar el Fondo Adicional de Distribución Poblacional en la Ley de Coparticipación, es “totalmente superador a los anteriores”, y “beneficia principalmente a los municipios más grandes”.

El funcionario provincial reveló que Santa Rosa, General Pico, Toay, Eduardo Castex y General Acha recibirá el 65 por ciento de los $ 3.500 millones que dispuso el gobernador Sergio Ziliotto componer la “inequidad distributiva” entre las comunas pampeanas.

El proyecto de ley fue anunciado –el martes- por el gobernador Sergio Ziliotto, y el miércoles se lo presentó a los jefes comunales pampeanos en el Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), donde solamente estuvo ausente el intendente de la capital pampeana. Di Nápoli consideró que la propuesta no modifica las “inequidades distributivas”, pero el mandatario pampeano no solamente desestimó esa postura, sino que además agregó que con esta iniciativa: “todos ganan”.

Según Bisterfiel, la planteada por Di Napoli “es una polémica innecesaria porque se envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley muy superador a los anteriores, porque crea un Fondo Poblacional para distribuir entre todos los municipios y comisiones de fomento, que beneficia principlamente a los municipios mas grandes, que era una de las inequidades que planteaban los intendentes”.

“De acuerdo a la cantidad de población corresponde un porcentaje de dinero de ese fondo, porque por ejemplo Santa Rosa tiene el 33 por ciento de la población de La Pampa, y de los $ 3.500 millones que se distribuirán el 33 por ciento ira a Santa Rosa”, estimó el funcionario provincial en una entrevista realizada en la Unidad Básica de Eduardo Castex, donde acompañó la presentación de propuestas de los candidatos de Unión por la Patria (UxP).

Los cinco grandes.

“La ley además abarca otros puntos muy importantes, como por ejemplo estructurar la información tributaria y no tributaria, que era una gran queja de los intendentes porque algunos municipios ponen como recursos de actividad comercial; se hace un clasificador de recursos para determinar que se debe informar y que no; y se establece más fiabilidad a la información porque debe pasar por los concejos deliberantes y el Tribunal de Cuentas”, enfatizó Bisterfield. “Estos items mejoran la actual ley y la convierten en un proyecto superador, por eso no se entiende la postura de Santa Rosa”, agregó.

-Bisterfeld, si cuantificamos los montos, ¿cuánto le toca, por ejemplo, a Santa Rosa y Eduardo Castex?

-No tengo la tabla acá, pero los cinco municipios más grandes son los grandes beneficiarios, porque entre Santa Rosa, General Pico, Toay, Eduardo Castex y General Acha se llevan el 65 por ciento de este Fondo Adicional. Y mirá, la intendenta de Eduardo Castex (Mónica Curutchet) habló en la reunión de intendentes (en el Auditorio de la DPV) y estuvo de acuerdo con este proyecto.

Comentarios

Comentarios