Las exportaciones de La Pampa crecieron 33% y marcaron un récord histórico

Las exportaciones de productos pampeanos arrojaron un balance altamente favorable este primer trimestre de 2023, con un 73% de manufacturas alcanzando un valor histórico de u$s 65 millones.

La Agencia I-COMEX La Pampa, bajo el Programa de Inteligencia Comercial, presentó un nuevo informe trimestral elaborado a partir de los datos de exportación de las empresas que tienen base productiva en la provincia de La Pampa. El universo de empresas analizadas se obtuvo a partir del relevamiento de la oferta exportable provincial realizado por dicho organismo.

Según los registros oficiales de la provincia, en el primer trimestre de 2023 el valor de las exportaciones de La Pampa acumuló una suba del 33% interanual, alcanzando un valor histórico de u$s 65 millones, superando en 1,5 veces los valores promedio registrados para ese trimestre en los últimos ocho años.

De acuerdo con las mediciones, las exportaciones pampeanas se concentraron en las manufacturas (73%), principalmente agropecuarias, impulsadas fundamentalmente por la carne bovina fresca y el aceite de girasol (+150% y +221% interanual respectivamente) y los productos primarios (+27% interanual), principalmente trigo y cebada.

“Estos números nos señalan el rumbo que debemos seguir, como un acierto de la estrategia de apoyar la promoción de exportaciones e inversiones para estimular los procesos de producción de manufacturas y agregado de valor, como una política de desarrollo provincial. Y nos brindan la base para seguir trabajando para radicar inversiones productivas que permitan el crecimiento, la generación de empleo y por supuesto de divisas en equilibrio económico, social y ambiental”, destacó el gobernador, Sergio Ziliotto.

CONTRASTE

El desempeño de las ventas externas pampeanas contrastó fuertemente con la situación a nivel nacional, donde se registró una caída del 18% en el valor y del 36% en el volumen debido a la sequía que produjo menores cantidades exportadas del complejo oleaginoso y cerealero.

En el primer trimestre de 2023 se exportaron 82 mil toneladas desde La Pampa, registrando una suba del 324% en comparación al mismo trimestre del 2022. Esta variación estuvo traccionada por las exportaciones estacionales de cereales (trigo y cebada).

PRINCPALES DESTINOS

Respecto de los mercados de destino, China sigue liderando las ventas externas de la Provincia con el 40% del total. Brasil desplazó a Israel del segundo lugar, producto de la apuesta comercial que el Gobierno provincial hizo en ese destino, pasando este último al tercer puesto. Uruguay y Perú completaron el Top 5, siendo Perú la novedad en este ranking con exportaciones por US$ 4 millones, cuando en años previos no superaban los US$ 100 mil.

El 79% del total exportado a China corresponde a la carne bovina congelada con u$s 19 millones y el 20% a la cebada con u$s 4.7 millones.

En el caso de Brasil, estuvieron conformadas en un 95% por el trigo, registrando durante este periodo unos u$s 11.4 millones.

La carne bovina fresca fue el segundo principal producto exportado a este destino, al igual que Israel, donde el 98% de las exportaciones pampeanas estuvieron conformadas por la carne bovina, tanto fresca como congelada con unos u$s 8.9 millones.

Entre los productos pampeanos exportados a Uruguay los principales fueron los cereales, en especial el maíz, las manufacturas de yeso y otros materiales para la construcción. Las principales importaciones a Perú estuvieron compuestas por el aceite y semillas de girasol sumado a la carne bovina congelada y sus derivados.

¿QUÉ VENDE LA PAMPA?

Según valores de exportación registrados durante el 1er trimestre del 2023, el principal producto exportado desde nuestra provincia fue la carne bovina congelada con más de u$s 24 millones representando el 37% del total exportado.

En concordancia con el total de las exportaciones pampeanas, China fue el principal destino de la carne bovina congelada e Israel el segundo.

Con el 18% de las exportaciones totales durante este periodo el trigo se posiciono en segundo lugar con más de u$s 11 millones exportados en un 100% hacia Brasil. Mientras que la carne bovina fresca o refrigerada constituyo el 15% del total de las exportaciones con u$s 9.5 millones exportados a 13 destinos distintos, principalmente hacia Israel, Alemania y los Países Bajos.

En cuarto lugar, con más de u$s 7 millones y representando el 11% de las exportaciones pampeanas durante este periodo encontramos al aceite de girasol, teniendo a Perú como principal destino, seguido por Brasil y Uruguay en segundo y tercer lugar respectivamente.

La cebada fue el segundo principal cereal exportado y el quinto producto en la lista de exportaciones provinciales con US$ 4.7 millones, significando así el 7% dentro de la composición total.

ESTADISTÍCAS PÚBLICAS CON ENFOQUE LOCAL

El Gobierno de La Pampa -a través de la Agencia I-COMEX- elabora reportes donde se monitorea trimestralmente los datos sobre exportaciones de la Provincia bajo la metodología de criterio territorial productivo.

Esta metodología brinda una estimación más precisa de las exportaciones de la Provincia en base al lugar geográfico donde está radicada la empresa que realiza la gestión del proceso de exportación y la toma de decisiones empresariales y no sólo el origen del producto exportado, a diferencia de la utilizada por INDEC bajo un “criterio estadístico”.

“La estabilidad de La Pampa permite que el Gobierno ponga a disposición de las empresas herramientas concretas para promocionar sus productos en el exterior a través del Programa de Promoción Comercial Internacional que tiene como objetivo promocionar los productos y servicios de la provincia de La Pampa a nivel internacional acompañando a las empresas a presentarse en las principales ferias y exposiciones de negocios del mundo, vinculándose directamente con compradores globales”, resaltó el director ejecutivo de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri.



Los interesados pueden acceder al informe completo desde este link

Comentarios

Comentarios