Plataformas: Las trailers de las series destacadas que llegan en agosto

La renovación de tiras como “Lakers: Tiempo de ganar”, “Only Murders in the Building” y la aclamadísima “El oso” se suma a otros esperados estrenos en el rubro series para agosto, como “Ahsoka”, del universo de Star Wars, y “One Piece”, adaptación del manga más vendido de la historia en Japón.

El siguiente es un listado de los títulos más importantes:

2 de agosto – Physical (Temporada 3 – Final) – Apple TV+

Ambientada en la idílica San Diego de los 80, esta comedia negra protagonizada por Rose Byrne como Sheila Rubin, una mujer que pasa de ser una ama de casa torturada a una empresaria dominante del mundo del fitness, presenta su última temporada con la incorporación de Zooey Deschanel en su regreso a la pantalla chica.

En su viaje personal de autodescubrimiento, Sheila luchó para salir de un matrimonio insatisfactorio, fomentó una relación peligrosa con un magnate inmobiliario y enfrentó las voces oscuras dentro su propia mente hasta convertirse en la exitosa propietaria de Body by Sheila. En esta tercera entrega, la tranquilidad ganada corre riesgo de perderse cuando aparece una competidora que logra meterse en su cabeza.

3 de agosto – Heartstopper (Temporada 2) – Netflix

Basada en el webcomic y novela gráfica de Alice Oseman, quien también escribió y desarrolló la propuesta para la pantalla, “Heartstopper” es una comedia dramática adolescente británica del estilo coming-of-age que acompaña la historia de amor entre Charlie (Joe Locke) y su compañero de escuela Nick (Kit Connor).

Luego de que se conocieran en clase y poco a poco su amistad evolucionara en romance, la segunda temporada de esta serie furor entre el público más joven encuentra a la dupla esforzándose por sacar adelante su nueva relación. También explora las vidas de sus amistades en el contexto de la vida en el colegio, los exámenes y la diversión.

4 de agosto – Las flores perdidas de Alice Hart (Estreno) – Amazon Prime Video

La reconocida actriz Sigourney Weaver protagoniza junto a Alycia Debnam-Carey esta adaptación de la novela homónima escrita por la australiana Holly Ringland, en la que interpretan respectivamente a abuela y nieta, que comienzan a vivir juntas en su granja de flores tras el traumático fallecimiento de los padres de la jovencita, donde con el paso de los años irán descubriendo secretos del pasado familiar.

Asher Keddie, Leah Purcell, Frankie Adams, Alexander England, Tilda Cobham-Hervey, Charlie Vickers, Jack Latorre y el actor mexicano Sebastián Zurita completan el elenco de esta miniserie dramática de siete episodios, dirigida por Glendyn Ivin y con la guionista Sarah Lambert en el rol de showrunner.

6 de agosto – Lakers: Tiempo de ganar (Temporada 2) – HBO y HBO Max

El showtime de los Lakers de los 80 regresa con una nueva temporada de la serie que se adentra en el equipo más popular de la historia de la NBA y las figuras que no sólo convirtieron a la franquicia de Los Ángeles en una dinastía sinónimo de entretenimiento y éxito sino que llevaron al deporte a un nuevo nivel.

De la mano de Quincy Isaiah como “Magic” Johnson y un elenco de figuras que incluye a John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann y Jason Segel, entre más, los siete episodios de la segunda temporada de la serie creada por Max Borenstein y Adam McKay se centrará en el período posterior a las Finales de 1980 hasta 1984, y culminará con la monumental revancha entre las dos mayores estrellas de la época: Magic y Larry Bird.

8 de agosto – Only Murders in the Building (Temporada 3) – Star+

El trío conformado por Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se embarca una vez más en la resolución de un crimen, tal vez el más difícil hasta ahora: esta vez la víctima es una estrella de acción de Hollywood (Paul Rudd) que iba a debutar en el circuito teatral de Broadway pero que encuentra la muerte de manera prematura.

La serie suma en esta temporada nada menos que a la triple ganadora del Oscar Meryl Streep para apostar nuevamente por la fórmula que conquistó a público y crítica por su divertida propuesta, que funciona como trama humorística de misterio pero también en el nivel metadiscursivo como comentario sobre el género de los podcast de “true crime”.

17 de agosto – Poker Face (Estreno) – Universal+

Una de las series más elogiadas del año en Estados Unidos llega al paquete de canales premium Universal+: “Poker Face” sigue a Charlie Cale (encarnada por Natasha Lyonne, conocida por “Russian Doll” y “Orange Is the New Black”, entre más), una chica con una extraordinaria habilidad para detectar cuándo alguien está mintiendo y que recorre el país a bordo de su auto conociendo a alguien nuevo en cada parada e involucrándose en crímenes que no puede evitar resolver.

Creada, escrita, dirigida y producida por el nominado al Oscar Rian Johnson, la propuesta presenta muchas similitudes con sus obras previas (“Entre navajas y secretos”, “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”, “Star Wars: Los últimos Jedi”). Como lo hizo con “Knives Out”, una oda a Agatha Christie, en esta ocasión se enfoca en los programas clásicos de detectives.

23 de agosto – El oso (Temporada 2) – Star+

Llega la segunda entrega de esta comedia dramática que el año pasado llegó por lo bajo y se convirtió en una de las más aclamadas y favoritas del público, centrada en “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un premiado joven chef que va del mundo de la alta cocina a hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su fallecido hermano, donde deberá reordenar el caos de su equipo y del local.

En sus nuevos diez episodios, el protagonista y sus más cercanos colegas, Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), se embarcarán en la tarea de renovar y llevar el negocio a otro nivel, en una transformación que los lleva a enfrentarse con sus propios pasados. Lionel Boyce, Liza Colón-Sayas, Abby Elliott y Matty Matheson también forman parte del reparto de la serie creada por Christopher Storer.

23 de agosto – Invasión (Temporada 2) – Apple TV+

Drama, acción y ciencia ficción se unen en esta épica creada por el reconocido productor y guionista Simon Kinberg (“Sr. y Sra. Smith”, saga “X-Men”) y su colega David Weil (“Hunters”, “Citadel”), que retrata una invasión alienígena a través de diferentes perspectivas alrededor del mundo-

Durante diez episodios, esta segunda entrega se sitúa unos meses más tarde de la llegada de los extraterrestres, que intensifican sus ataques en una guerra total contra la Humanidad, que sin descanso intenta buscar respuestas sobre el enemigo mientras lucha por su supervivencia. Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland y Tara Moayedi conforman el elenco de la serie, que en esta ocasión incorpora a Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor y la mexicana Naian González Norvind.

23 de agosto – Ahsoka (Estreno) – Disney+

La actriz Rosario Dawson encarna a la famosa Jedi Ahsoka Tano, del vasto universo de Star Wars, por primera vez en una posición protagónica y luego de aparecer en “The Mandalorian” y “El libro de Boba Fett”, las otras dos series de esta etapa del “live action” televisivo para la franquicia creada por George Lucas, que en un futuro encontrarán su combinación narrativa en un filme dirigido por Dave Filoni.

Ambientada años después de “El regreso del Jedi” (1983), la tira de ocho episodios seguirá a la protagonista, que deberá investigar una peligrosa y oscura amenaza que podría desafiar a una galaxia todavía vulnerable. Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, David Tennant y Lars Mikkelsen integran el reparto de la serie.

31 de agosto – One Piece (Estreno) – Netflix

Se trata de uno de los estrenos más esperados del año, que en tono de comedia absurda adapta en formato “live action” el manga del mismo nombre -creado por Eiichiro Oda y que se convirtió desde su lanzamiento en 1997 en el más vendido en Japón-, que seguirá a Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), un joven bucanero que decide salir de su pueblito para embarcarse en una serie de peligrosas aventuras en altamar para hallar el famoso «One Piece», un tesoro mítico que lo conviertiría en el Rey de los Piratas.

Desarrollada por Matt Owens y Steven Maeda, la producción cuenta con los jóvenes Mackenyu Arata, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar como figuras principales en su elenco, también integrado por Vincent Regan, Ilia Isorelys Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood y Jeff Ward, entre más.

