Chaco: Internaron al padre de Cecilia Strzyzowski y está grave

El padre biológico de Cecilia Strzyzowski, Miguel, fue internado de urgencia en las últimas horas en el Instituto del Corazón en el centro de Resistencia, Chaco. Su pronóstico es reservado.

En el sanatorio confirmaron que Miguel Strzyzowski está internado con pronóstico reservado pero, hasta este momento, no emitieron un comunicado. Según la familia, los médicos les informaron que el pronóstico es grave y que se encuentra «entubado«.

Miguel Strzyzowski ofreció una única entrevista en la que lloró por su hija desaparecida, en aquel momento, y pidió perdón por haber abandonado a la familia 25 años atrás.

En ese entonces, Miguel aseguró que tenía tres stents y que trataba de no angustiarse por las mentiras que se decían en los medios de comunicación sobre su relación con Gloria Romero y sus vínculos con el Clan Sena debido a su frágil estado de salud.

El padre de Cecilia fue compañero de primaria de Patricia Acuña, hermana de la detenida por el homicidio de la joven de 28 años, Marcela. En chats a los que accedió Noticias Argentinas, el padre de Cecilia le pedía a Patricia Acuña saber dónde estaba su hija y la mujer le sugería que se había ido al sur con otro hombre, algo que se comprobó era la estrategia elegida por el clan Sena para ganar tiempo con la familia de la víctima.

Según la familia de Miguel, el presente del padre de Cecilia era muy complicado pues la Justicia había embargado sus cuentas personales y no tenían dinero en efectivo para pagar la internación. La relación con la madre de Cecilia no pasa por el mejor momento. Nadie le avisó a Gloria Romero sobre la situación de su ex pareja y padre de sus dos hijas.

Caso Cecilia Stryzowski: Conversación «en código» entre Emerenciano Sena y Obregón

A dos meses de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, un peritaje tecnológico al celular de Emerenciano Sena reveló una conversación entre el imputado y Gustavo Obregón, otro de los acusados del femicidio, a las 13:04 del 2 de junio, minutos después de la última vez que se vio con vida a la joven. La querella sostiene que se trata de un mensaje «en código» que probaría la «premeditación» del femicidio.

Es importante remarcar que la fiscalía apunta que el crimen habría sucedido en la casa de los Sena entre las 12:16 y las 13:01 del 2 de junio y el líder sindical le envió un audio a Obregón, uno de los colaboradores de la familia, minutos después de este horario.

«Gustavo, lo de ómicron te voy a dejar en el reloj abajo, donde están los focos esos de electricidad, ahí va a estar eso para vos«, le dijo Sena a Obregón.

La hipótesis de la querella y del Equipo Fiscal Especial (EFE) es que ese audio en «código» prueba que Sena estaba al tanto del asesinato de Cecilia y que «lo de ómicron» sería dinero a cambio de ayudarlo a César.

Caso Cecilia Stryzowski: Al grito de «asesino» trasladaron a Emerenciano Sena

Emerenciano Sena, acusado junto a su hijo César Sena y a su esposa Marcela Acuña por el femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski, fue trasladado esta mañana al hospital Perrando, de la ciudad de Resistencia, Chaco, para ser sometido a controles, informaron fuentes policiales.

Rodeado de efectivos de la policía chaqueña y mientras la gente le gritaba «asesino, hijo de puta» y «te vas a pudrir», el acusado fue llevado en una patrulla desde la sede de la seccional tercera de Resistencia hasta el centro asistencial, situado en 9 de Julio al 1100.

