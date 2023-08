La interna de JxC en Castex: Inauguraron local de Bullrich y el oficialismo no se movilizará

El viceintendente Juan Chiquilitto anoche encabezó la apertura de un local partidario donde trabajarán en apoyo a la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, el diputado electo Sergio Pregno milita por la fórmula Rodríguez Larreta-Morales y el sector oficialista que lidera Mónica Curutchet no se movilizará para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13.

«Decidí participar con un grupo de gente porque me parece un momento crucial para el país donde no podemos estar al margen y consideró que Patricia Bullrich es la mejor opción para este momento», dijo ayer Chiquilitto; mientras que la jueza de Paz, Florencia Zumel, confirmó que desde el sector que lidera la intendenta Mónica Curutchet «no estamos trabajando en esta elección» porque «buscábamos una lista de unidad que no se logró».

El actual oficialismo castense tiene dos sectores totalmente antagónicos, que aún de manera silenciosa jugarán «su interna» en las PASO para definir el candidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC). Mientras un sector liderado por Chiquilitto trabaja por la precandidatura de Bullrich, Pregno milita por la fórmula Larreta-Morales y el sector que encabeza Curutchet decidió no movilizarse en estas PASO, después de quedar afuera de la lista de precandidatos a legisladores nacionales que lidera Francisco Torroba.

Sin movilización.

«No estamos participando, pero desde el radicalismo hay gente que esta trabajando por la lista de Horacio Rodríguez Larreta», confirmó la jueza de Paz, Florencia Zumel. Igualmente se definió: «Personalmente la lista que más me convence es la de Rodríguez Larreta».

Según Zumel los militantes identificados con el sector oficialista «no estamos trabajando en esta elección» porque «buscábamos una lista de unidad que no se logró y ella decidió no trabajar en esta elección». Y anticipó que «para octubre trabajaremos para quien gane las PASO».

Local partidario.

Ayer el sector de Chiquilitto inauguró un local partidario en la zona céntrica de Castex, donde mantendrán reuniones de trabajo «en los últimos días» y funcionará el centro de cómputos en la jornada electoral. En la apertura estuvieron presentes el precandidato a legislador nacional Martín Ardohain, y los diputados provinciales Laura Trapaglia y Eduardo Antonio Pepa.

Chiquilitto narró que se inclinó por apoyar a Patricia Bullrich porque «tiene la experiencia y el carácter para llevar adelante un gobierno en este contexto del país, porque hay otros candidatos dentro del espacio con gestión, pero la realidad de la ciudad de Buenos Aires es muy distinta al resto del país y Bullrich tiene una visión mucho más federal».

El entrevistado admitió que le preocupa «la abstención de votantes», y aseguró que entiende el enojo de los electores con la dirigencia política, pero consideró que «es fundamental concurrir a las urnas porque el silencio no marca en las elecciones, porque nadie tiene en cuenta el abstencionismo y ese enojo no lo capitaliza nadie». «En una democracia representativa te escuchan solamente por intermedio del voto», agregó.

-Chiquilitto, cuándo muchos pensaban que se iba a la casa, volvió para militar por Bullrich.

-No aspiro a espacios personales, pero la política es el medio para conseguir objetivos. Más que la pandemia, la guerra de Ucrania me cambió mucho la perspectiva, porque muchos piensan en vivir en otro lado, pero acá si mejoramos la situación económica es un gran país para vivir, y Sudamérica disfruta de una paz que no hay en otros, fíjate que acá no se corren las fronteras como en otros países y aún estamos con la conformación de las patrias criollas.

