Netflix estrenará docuserie sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El caso de Johnny Depp y Amber Heard revolucionó a Hollywood tras el extenso juicio por difamación al que se enfrentaron los actores. Tal fue el impacto mediático que causó que se llegó a transmitir por televisión y ahora tendrá su propia serie documental en Netflix. El próximo 16 de agosto se estrenará “Depp vs. Heard” en donde se repasarán los momentos más polémicos ocurridos en el juicio que comenzó en abril del 2022 y finalizó en junio.

“Hubo más de 200 horas de retransmisión en directo durante el juicio”, anuncia el tráiler de la serie y añade: “Millones de personas lo vieron, comentaron y compartieron”.

El jurado declaró a ambos actores como responsables de difamación.

Además de analizar las estrategias judiciales y denuncias que presentaron los actores, el documental hará hincapié en el impacto que tuvo el caso en las redes sociales y los seguidores de los actores.

“Esta serie compara por primera vez ambos testimonios y explora el juicio que arrasó con Hollywood y sus repercusiones en las redes sociales”, anuncia la descripción del tráiler en Netflix.

Aunque no cuenta con la participación de Johnny Depp o Amber Heard, el documental promete analizar los momentos más emblemáticos del juicio.

El conflicto legal entre Depp y Heard comenzó luego de que la actriz publicara un artículo en The Washington Post donde aseguraba ser “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque no mencionó a Johnny Depp, quien era su ex esposo, el actor decidió iniciar acciones legales por difamación.

Finalmente ambos fueron declarados culpables por difamación y finalmente llegaron a un acuerdo en donde Heard deberá pagarle un millón de dólares a Depp. El actor aseguró que donará parte de ese pago a 5 organizaciones benéficas.

