Coparticipación: La incorporación del Fondo Adicional «se debe analizar en esta gestión», dijo Pepa

El diputado provincial de Propuesta Federal, Eduardo Antonio Pepa (PRO), consideró que «se debe analizar en esta gestión» la incorporación del Fondo Adicional de Distribución Poblacional en la Ley de Coparticipación, y deslizó -risueño- que su postura generará «algún retito de mis compañeros diputados» porque algunos sectores de la oposición pretenden que se postergue el debate para después del 10 de diciembre cuando el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) ya no cuente con mayoría en la Legislatura pampeana.

El electo intendente alvearense calificó como «un avance» el fondo de $ 3.500 millones que dispuso el gobernador Sergio Ziliotto para componer la «inequidad distributiva» entre las comunas pampeanas.

«Algunos políticos dicen que habría que esperar la próxima gestión porque el PJ no tendrá mayoría, pero consideró que se debe tratar ahora porque el gobernador (Sergio Ziliotto) presentó un proyecto con buen criterio cuando asumió en diciembre de 2019, y después por la pandemia y porque algunos legisladores del oficialismo se cortaron solos para recorrer los municipios, nos perdimos tres años», evaluó Pepa.

«Ahora hay un nuevo avance que se debe tratar porque hay parámetros claros con planillas donde figurarán los aspectos que se tendrán en cuenta para definir los ingresos, se incrementa el 1 por ciento para los pueblos más grandes», destacó. «En esto tengo algunas diferencias con mis compañeros de bancada, pero soy coherente con mis posturas, porque en la época de intendente me cansé de criticar los índices de Coparticipación, pedía parámetros claros», admitió.

-Pepa, ¿o sea que en líneas generales coincide que se debe tratar y sancionar este fondo que se incorpora a la Ley de Coparticipación en este período legislativo?

-Sé que voy a ligar el retito de algún diputado compañero (risas), pero hablo como ex intendente e intendente electo, y como diputado tendremos la posibilidad de analizarlo y mi opinión es que lo tendríamos que haber tratado antes.

Fondos coparticipables.

El entrevistado recordó que fue uno de los principales críticos a la distribución de los fondos coparticipables, pero se deben analizar varios aspectos para mejorar la distribución de los fondos económicos.

«Algunos intendentes se quejan porque algunas comunas chicas incluyen los ingresos no tributarios, pero en eso no estoy de acuerdo, porque en esos municipios no llegan las inversiones privadas y los intendentes (o presidentes de comisiones de fomento) se deben hacer cargo de estaciones de servicios que tuvieron que construir con gran esfuerzo, otros pusieron una panadería, pero otros pusieron un feed lot que ahí ya no estoy de acuerdo», expresó -entre risueño y preocupado- el entrevistado. Y ejemplificó: «En Trenel el municipio se tuvo que hacer cargo del geriátrico porque no había privados que se hicieran cargo».

Recordó que en sus épocas al frente del municipio alvearense «había colegas intendentes que se quejaban y me decían que cobraban el 35% de las tasas municipales y nosotros cobrábamos el 60 ó 65% y en marzo se nos caía la Coparticipación y a él le subía el índice». «Nosotros no robamos un banco y pudimos hacer pavimento, tuvimos el mejor parque automotor de todos los municipios, pagamos deudas de juicios, heredamos una deuda de 2 millones de dólares y teníamos deudas por adelantos de Coparticipación», enfatizó.

-¿Ahora que regresa al municipio alvearense, cómo evalúa el contexto económico?

-Hoy la inflación está haciendo estragos y la demanda social es muy grande porque los salarios suben por escalaras y los precios suben por ascensor, y los próximos años no serán fáciles para ningún intendente».

