Coparticipación: Bisterfeld detalló en Diputados los «puntos salientes» del Fondo Adicional

Con la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Hacienda y Presupuesto y Asuntos Constitucionales, comenzó el debate del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) para modificar la ley denominada «Estableciendo el Sistema de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento».

Bisterfeld informó que la elaboración de la iniciativa “es el resultado de un proceso histórico” que comenzó en 2018 e implicó doce reuniones con los titulares de los municipios de las diez regiones de La Pampa, para establecer la problemática total de la relación provincia-municipios y municipios entre sí, y así coordinar en propuestas legislativas las soluciones técnicamente viables y políticamente consensuables que se vislumbraran».

El ministro se refirió a los 6 puntos salientes del proyecto enumerándolos de esta forma:

1 – «Suavizar la volatilidad de los índices repartidores de la coparticipación: veíamos que de un año a otro los índices informados por los municipios subían o bajaban un 25% o 30%, lo que marcaba una gran distorsión que no se podía seguir aceptando, por lo que se propone un promedio de los últimos 3 años para que esa distorsión se suavice y no sea de semejante violencia de un año a otro.

2 – «Estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios: Para la redistribución del 40% de la coparticipación, la información de los índices tributarios y no tributarios fueron desnaturalizándose y eso demandaba una corrección para que no siguiera por ese camino. La referencia es que en el año 2017, el 33% eran recursos tributarios y sólo el 7% no tributarios, llegando a la actualidad cuando los recursos tributarios bajaron al 29% y los no tributarios ascendieron al 11%, eso porque algunos gobiernos locales han ido incorporando servicios relacionados con la actividad comercial (estaciones de servicio, por ej.) y/o de provisiones de bienes y servicios (geriátricos, por ej).

Así, para evitar esta tendencia destinada a un subsidio encubierto vía el incremento de los recursos coparticipables de composición actual de los recursos y se le pone un límite a la incorporación de ingresos provenientes de recursos no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios.

3 – «Uniformar la información, para lo cual se confeccionará un clasificador de recursos que conformará un sistema de información común a todos los municipios, permitiendo, además de su comparación, evitar cualquier criterio subjetivo a la hora de determinar qué recursos se consideran para la determinación de los índices.

4 – «Afianzar la fiabilidad de la información: con la instrumentación de una validación previa de cada Concejo Deliberante, en el caso de los municipios, y del Tribunal de Cuentas, en el caso de las comisiones de fomento; se mejorará la fiabilidad del informe «rendición de ingresos de recursos-ley de coparticipación» que incluirá los recursos propios tributarios y los no tributarios de las comunas.

5 – «Otorgar previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la Secretaría de Asuntos Municipales para que la Tesorería General de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean los percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente.

6 – «Restablecer la equidad distributiva creando el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, ya que ante el avance de la participación de los recursos no tributarios se generaron distorsiones perjudicando a las localidades que basan sus finanzas en la recaudación de tasas municipales, asidero fiscal que se encuentra fuertemente relacionado con la población residente en la comuna. La creación de este Fondo implica para las arcas de la provincia un esfuerzo financiero, valuado en términos actualizados de 3.458 millones de pesos que pasará en los sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas».

CONSULTAS Y POSTURAS

Cuando concluyó la exposición del ministro Bisterfeld, los legisladores no sólo hicieron sus primeras consideraciones respecto al proyecto, sino que también sometieron al titular de la cartera de economía a un cuestionario extenso.

El diputado Eduardo Pepa reclamó que en el debate deberían estar participando los funcionarios de la Secretaria de Asuntos Municipales, y los diputados de la oposición cuestionaron la supuesta «discrecionalidad» con la que desde ese organismo se distribuyen los fondos «a partir de su presupuesto equivalente al 2% del presupuesto general, cuando lo que se distribuirá a partir de la implementación del Fondo Poblacional equivale al 1% (diputado Marcos Cuelle dixit), direccionándolos mayormente a los municipios oficialistas («no hay equidad en la distribución de esos fondos», señaló la diputada Laura Trapaglia y «los intendentes oficialistas no se harán problemas, porque desde Asuntos Municipales los compensarán» insinuó la diputada Agustina García).

A lo que Bisterfeld comparó esa supuesta situación con la distribución discrecional que hacen los gobiernos nacionales de ATN, algo que refrendó la diputada Silvia Larreta recordando que «en épocas de inundaciones, cuando Macri era presidente, los subsidios por DNU llegaban a Realicó y no a las demás localidades que estábamos igual o peor”.

Mientras que la diputada Alicia Mayoral relativizó lo sugerido por sus pares opositores, revelando que en su recorrida por los pueblos donde el peronismo había sido derrotado el 14 de mayo «los compañeros nos decían y, si al intendente que es de la contra, desde el gobierno provincial les da de todo, lo que les piden se los dan».

Ante el pedido de que sean incorporados Cuerpos de Relatores en los Concejos Deliberantes, para poder cumplir con la validación previa de la rendición de ingresos de recursos, Bisterfeld y los diputados oficialistas les dijeron que «los municipios son autónomos», y que «no les demandará a los concejales una carga de trabajo mayor, porque los ingresos nunca son difíciles de controlar, el problema siempre está en el control de gastos», y «es función de todo Concejo Deliberante el control de gastos y recursos».

Los funcionarios de la cartera económica aclararon que no se convocó a los intendentes electos a discutir la elaboración previa de la iniciativa, porque «es transversal a quien ocupe circunstancialmente el sillón de intendente, es un trabajo que empezamos en 2017, es decir en el mandato anterior al actual, incluso».

Y tanto los diputados Laura Trapaglia como Espartaco Marín («ya lo dije públicamente que tiene que ser tenido en cuenta cuando se rediscuta una nueva ley que contemple la redistribución de la torta») y Alicia Mayoral («es necesario, imprescindible incluirlo en la discusión») abogaron para que se aplique también en la coparticipación «un índice de vulnerabilidad social».

CONVENIO CON ANSES

Las comisiones de Hacienda y Legislación Social emitieron despacho aprobando -por mayoría- el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento, celebrado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la provincia de La Pampa.

La minoría integrada por legisladores de Comunidad Organizada, UCR y Propuesta Federal, fijarán su posición en el recinto, respecto a esta iniciativa.

