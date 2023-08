La Pampa: El 100% de los estudiantes con discapacidad asisten a escuelas comunes

El 100% de los estudiantes con discapacidad de la provincia de La Pampa, casi 2.300 alumnos y alumnas, asisten a escuelas comunes, aseguró el director de Transversalidad de la Educación Inclusiva provincial, Ladio Scheer Becher, al contar cómo fue el proceso de transición jurisdiccional que transformó a las escuelas especiales en «centros de apoyo a la inclusión en escuela común», una iniciativa destacada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«En La Pampa, el paradigma de la educación inclusiva, que lleva una historia en nuestra jurisdicción, tuvo que ver con una decisión política de jerarquizar el desarrollo de una política en materia de educación inclusiva que es transversal a los niveles y la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión», afirmó Becher.

«Lo que implica hoy que -en la provincia- el 100% de los estudiantes con discapacidad estén en las escuelas comunes y que trabajamos todos los días para la calidad de esa participación, de esa convivencia y de esos aprendizajes de los estudiantes», continuó el Director.

Y agregó: «Si concebimos y soñamos con una sociedad, un barrio y una escuela inclusiva, no podemos seguir legitimando un circuito paralelo».

La primera dirección de educación inclusiva de La Pampa se creó en 2003, apuntó el funcionario, que recordó que en 2015 realizaron «una fuerte inversión en cargos, transporte, equipos y en instancias de trabajo vinculadas a la concientización y formación».

En 2019, profundizaron con la creación de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva, «con reformas que empiezan también a ser evidentes en el estatuto docente, con el trabajo con los sindicatos y familias», precisó.

«Si bien hay conflictos y tensiones, y hay un sector al que aún hay que seguir convenciendo de que el derecho no se interpreta, se cumple, y hay un fuerte acompañamiento en líneas generales de la comunidad», destacó.

La Pampa tiene cerca de 90 mil estudiantes, de los cuales casi 2.300 tienen alguna discapacidad, aportó el director general.

No obstante, en la provincia también «hay enormes desafíos en la práctica», añadió. Y enumeró algunas tales como «seguir acompañando con formación docente contínua, trabajar la formación docente inicial, fortalecer la figura de asistentes personales, trabajar con las decisiones institucionales a nivel de gestión institucional, en la accesibilidad de lo edilicio y en términos de comunicación».

«Mientras haya un estudiante con o sin discapacidad que aún no está en la escuela, o que está en la escuela y no lo esté pasando bien, o que está en la escuela y aún no le estamos enseñando es porque todavía falta mucho más de lo que hicimos», consideró el funcionario.

Por último, sobre el Día Nacional de Educación Especial, Scheer Becher recordó que lo especial «hizo, entre otras cosas, garantizar que esos estudiantes que estaban en sus casas pudieran estar en una escuela especial».

En la actualidad «hay que preguntarse cuál es el sentido, la vinculación con el mundo real y pensar para adelante», porque «la escuela donde están todos es lo más cercano a lo que un nene o nena va a tener cuando salga de la escuela», consideró.

